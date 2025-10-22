Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vivienda donde llevaba residiendo varias décadas el octogenario. José Rodríguez Cámara

El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros

La autoridad judicial llevó a cabo en 2022 una subasta que le adjudicó la vivienda al actual propietario y un año después intentaron desahuciar al fallecido por primera vez

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:27

Comenta

El primer intento de desahucio del hombre de 83 años que este martes se disparó fue el 11 de julio de 2023. El motivo, ... según han informado a SUR fuentes judiciales, 2.066 euros del impago de las cuotas de la comunidad desde 2014 sumado a 619 de intereses y costas; situación por la que fue demandado y se llevó a cabo una subasta judicial que le adjudicó el inmueble al actual propietario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  7. 7 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  8. 8

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  9. 9

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros

El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros