La vivienda donde llevaba residiendo varias décadas el octogenario. José Rodríguez Cámara

Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos

El hombre fue evacuado al Hospital Regional de Málaga, donde falleció

María José Díaz Alcalá
Juan Cano

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 21:57

Comenta

El octogenario de origen alemán que se ha disparado en la cabeza este martes en Torremolinos cuando iban a desahuciarlo ha terminado falleciendo en el ... Hospital Regional de Málaga, según ha podido saber este periódico.

