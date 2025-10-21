Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
El hombre ha sido evacuado a un hospital
Martes, 21 de octubre 2025, 17:53
Un hombre de unos 80 años se ha disparado en la cabeza este martes en Torremolinos cuando lo iban a desahuciar. El anciano ha sido ... evacuado a un hospital, según ha podido saber este periódico.
Los hechos han ocurrido en un segundo piso de la calle Murillo Bracho cuando la comitiva judicial ha acudido a su vivienda para proceder al lanzamiento, al parecer, debido a problemas con el pago de la hipoteca.
Hasta el domicilio han acudido efectivos de la Policía Local y la comitiva judicial para proceder al desahucio. En ese momento, según las fuentes, el anciano habría tratado de quitarse la vida. Los servicios sanitarios también se han desplazado a la vivienda para auxiliar al octogenario, que ha sido trasladado a un centro sanitario.
