La vivienda objeto de desahucio. osé Rodríguez Cámara

Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos

El hombre ha sido evacuado a un hospital

María José Díaz Alcalá
Juan Cano
José Rodríguez Cámara

María José Díaz Alcalá, Juan Cano y José Rodríguez Cámara

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 17:53

Un hombre de unos 80 años se ha disparado en la cabeza este martes en Torremolinos cuando lo iban a desahuciar. El anciano ha sido ... evacuado a un hospital, según ha podido saber este periódico.

