La vivienda donde llevaba residiendo varias décadas el octogenario. José Rodríguez Cámara

El octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos no pidió ayuda a los Servicios Sociales

«Estamos las administraciones como colchón», ha manifestado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:01

Comenta

El octogenario que se disparó este martes en la cabeza en Torremolinos cuando iban a desahuciarlo y terminó falleciendo en el Hospital Regional de Málaga ... no pidió ayuda a los Servicios Sociales de la localidad malagueña.

