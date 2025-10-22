Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salado, este miércoles, durante la sesión plenaria provincial. sur

La Diputación de Málaga ayuda con 4,2 millones a 42 municipios afectados por las danas

Política. ·

La institución provincial aprueba el pago de 823 facturas presentadas por los ayuntamientos para el arreglo de caminos, redes de abastecimiento y equipamientos e infraestructuras municipales así como para las labores de limpieza y estabilización de taludes

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:12

Comenta

A punto de cumplirse el primer aniversario de la dana que afectó a Málaga a finales de octubre de 2024, a la que siguió una ... segunda en marzo del presente año, la Diputación Provincial ha pagado ya ayudas por valor de 4,2 millones de euros a 42 municipios afectados por los daños ocasionados a consecuencia de estas fuertes lluvias.

