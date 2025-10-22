La Diputación de Málaga ayuda con 4,2 millones a 42 municipios afectados por las danas

A punto de cumplirse el primer aniversario de la dana que afectó a Málaga a finales de octubre de 2024, a la que siguió una ... segunda en marzo del presente año, la Diputación Provincial ha pagado ya ayudas por valor de 4,2 millones de euros a 42 municipios afectados por los daños ocasionados a consecuencia de estas fuertes lluvias.

La institución provincial ha aprobado este miércoles, en el pleno ordinario de octubre, pagar las 823 facturas presentadas y documentalmente justificadas por las localidades para actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos en la limpieza y arreglo de caminos y carriles con hormigonado y asfaltado; la reparación de daños en infraestructuras municipales como redes para el abastecimiento de agua potable, pozos, depósitos y redes de saneamiento; y el arreglo de desperfectos en equipamientos, como piscinas, parques infantiles, pabellones deportivos y elementos de alumbrado público.

Además los 4.277.049,74 euros también servirán a los consistorios para hacer frente a la retirada de lodos, fangos y arena para desatoro de tuberías y limpieza viaria, así como los gastos por suministro de cubas de agua, arreglo de escolleras, limpieza de cauces y estabilización de taludes.

Solicitudes no aceptadas

Estos fondos corresponden al plan extraordinario de asistencia económica municipal (PAEM), aprobado inicialmente en julio y al que se ha dado luz verde de manera definitiva tras analizar las 900 solicitudes planteadas por los ayuntamientos. De ellas no se han podido atender 77 al no disponer de las correspondientes facturas justificativas, según ha explicado la Diputación.

El plan contaba inicialmente con un fondo de 10 millones para atender las solicitudes de los ayuntamientos. Finalmente se destinarán 4,2 millones, mientras que el resto se incorporó al cuarto PAEM probado en el pleno de septiembre y dotado con 39 millones.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que las cantidades se transferirán de forma «inmediata» a cada municipio y ha destacado que con esta ayuda la institución provincial ha vuelto a demostrar que es «la principal aliada de los ayuntamientos, ayudándoles a hacer frente a los gastos que han tenido que afrontar por los graves desperfectos que ocasionaron las fuertes lluvias».

Salado destaca que se vuelve a demostrar que la Diputación es «la principal aliada» de los ayuntamientos

El pago de estas ayudas ha salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición PSOE y Vox, mientras que el diputado de Con Málaga, Juan Márquez, se ha abstenido aduciendo que estos fondos llegan «tarde» porque los ayuntamientos han tenido que adelantar el dinero para la actuaciones y «mal» porque deja a algunos municipios como el caso de Ardales. Unas acusaciones a las que Salado ha respondido poniendo en valor la diligencia de la Diputación, que incluso ha estado detrás de los alcaldes para que enviaran las solicitudes.

Publicada las subvenciones para pymes y autónomos

Por otro lado y en relación con los daños provocados por la DANA, el Boletín Oficial e la Provincia (BOP) ha publicado este miércoles la convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros para pymes y autónomos cuyos negocios se vieron afectados por las danas para atender los gastos destinados a la reparación o reposición de los daños en espacios a pie de calle.

La convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, establece que las cuantías máximas a conceder a los beneficiarios de la subvención no podrá ser superior a 20.000 euros por establecimiento abierto al público.

Salado ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es «contribuir a la reactivación de los negocios y ayudarles a paliar los gastos a los que tuvieron que hacer frente por los destrozos provocados por las fuertes lluvias».