El pequeño Dani, en una revisión del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. SUR

Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España

La madre, Luz María Blanco, asegura a SUR: «Estamos esperanzados en que Dani camine y hable» y agradece el apoyo del Materno Infantil, la Fundación Columbus y el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde se llevó a cabo la intervención el 9 de septiembre

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:37

Dani tiene dos años y nació en Málaga, pero, pese a su corta edad, se enfrenta en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ( ... HSJD) a uno de los momentos más importantes de su vida, porque el pequeño sufre una enfermedad ultrarrara hereditara llamada paraparesia espástica hereditaria tipo 50 (SPG50), un mal neurodegenerativo tan poco frecuente que sólo hay en torno a un centenar de casos diagnosticados en el mundo. Así, el bebé está siendo tratado con una terapia génica experimental aplicada por primera vez en España, una vía que lleva aparejada, sin duda, la llegada de nuevas esperanzas para los pequeños con patologías de esta naturaleza de todo el país. Como explica a SUR la madre del menor, Luz María Blanco, vecina de Mijas: «Estamos esperanzados en que Dani camine y hable».

