Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 20 de octubre de 2025

SUR

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Resumen express: las noticias más destacadas de SUR.es hoy.

Málaga concentra la gran mayoría de expedientes por acoso escolar en Andalucía

LEER LA NOTICIA

El alcalde de Málaga se compromete a que la cesión del solar del Astoria a la Fundación Unicaja se produzca antes de final de año

LEER LA NOTICIA

A prisión el 'asaltante del ascensor': nueve robos a mujeres en solo una semana en Málaga

LEER LA NOTICIA

El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga

LEER LA NOTICIA

Málaga, capital del vino con SUR Wines Gourmet

LEER LA NOTICIA

El PP volvería a ganar en Andalucía pero corre el riesgo de perder la mayoría absoluta, según el CENTRA

LEER LA NOTICIA

El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes

LEER LA NOTICIA

Rescatan un cadáver flotando en el mar cerca de Cerro Gordo, entre Málaga y Granada

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  4. 4 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  5. 5 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  6. 6 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  9. 9

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?