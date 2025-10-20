Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Parlamento de Andalucía. Sur
Política andaluza

El PP volvería a ganar en Andalucía pero corre el riesgo de perder la mayoría absoluta, según el CENTRA

El barómetro de la agencia pública andaluza, realizado antes de la dimisión de la consejera de Salud, sitúa al partido de Juanma Moreno en una horquilla de entre 54 y 56 escaños

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:09

Comenta

Por primera vez desde las elecciones 2022, el Partido Popular de Andalucía podría perder la mayoría absoluta. Así lo estima el último barómetro del Centro ... de Estudios Andaluces (CENTRA), agencia pública dependiente de la Consejería de Presidencia, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre. Las primeras informaciones sobre los cribados aparecieron el 29 de septiembre y la dimisión de la consejera no se conoció hasta el 8 de octubre.

