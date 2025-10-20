Una mayoría de andaluces valora la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta pero considera mala la situación política

Casi la mitad de los andaluces aprueba la gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía frente a un 43,9 por ... ciento que la rechaza. Es una de las conclusiones a las que llega el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), agencia pública dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Con un trabajo de campo realizado entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre -la crisis de los cribados comenzó a conocerse el 29 de septiembre y la consejera Rocío Hernández dimitió el 8 de octubre-, el barómetro arroja una significativa polarización en la valoración de Juanma Moreno como presidente de la Junta, que no obstante sigue cosechando una mayoría de consideraciones positivas.

Así, a la hora de calificar la gestión del presidente, un 49,2 por ciento la valora como buena (40,2%) o muy buena (9%), mientras que un 43,9 por ciento la considera mala (26,1%) o muy mala (17,8%).

Esta ponderación mayoritariamente positiva se refleja, según indica el estudio, a la hora de responder a la pregunta de quién le gustaría que fuera ahora presidente de la Junta de Andalucía, donde Juanma Moreno prácticamente dobla a María Jesús Montero al obtener un 38,8 por ciento de preferencias frente al 20 por ciento de la líder socialista.

Resto de portavoces

Por detrás, y con porcentajes muy reducidos se sitúan los portavoces de la oposición. Inmaculada Nieto (Por Andalucía) obtiene un 3,8%; Manuel Gavira (Vox), un 3,4% y José Ignacio García (Adelante Andalucía), un 3,3%.

Pese a la ventaja que mantiene Juanma Moreno sobre los líderes de la oposición, los andaluces consultados para el barómetro no están satisfechos con la situación política de la comunidad andaluza. Quienes consideran que es mala (30,8%) o muy mala (14,5%), superan holgadamente a quienes la valoran como buena (24,9%) o muy buena (2,7%).

Una mayoría (56,5%) entiende que está igual que hace un año, frente a quienes consideran que está peor (25,4%) y quienes afirman que está mejor (15%).

Aún así, el estudio refleja una tendencia mayoritariamente pesimista sobre como influirá la situación política en el futuro de Andalucía. Aunque un 58,2 por ciento valora que dentro de un año se quedará igual antes, un 25,% por ciento que considera que empeorará y un 14,4 por ciento que entiende que mejorará, a la hora de valorar si la situación política andaluza es positiva o negativa para el futuro de la comunidad, la respuesta mayoritaria (46,8%) es negativa frente a un 31,4% que la considera positiva.

Aún así, las respuestas en relación con la situación política española son rotundamente más pesimistas. Un 70,7 por ciento la considera negativa frente al 14,5 por ciento que la valora como positiva.