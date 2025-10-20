Juanma Moreno y María Jesús Montero superan el 90% de conocimiento, pero sólo el presidente consigue el aprobado

Más del 90 por ciento de los andaluces conoce al presidente de la Junta y líder del PP, Juanma Moreno, y a la jefa de ... la oposición en Andalucía y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, lo que contrasta notablemente con el nivel de conocimiento del resto de los líderes de las formaciones andaluzas, que en el mejor de los casos apenas alcanza al 30 por ciento.

Así lo refleja el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), agencia pública dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta, que señala que Moreno es conocido por el 95,8 de los andaluces y Montero, por el 93,1 por ciento.

No obstante, el nivel de valoración, según el mismo estudio, difiere de manera importante, ya que mientras que el presidente de la Junta alcanza el aprobado, con una media de 5,02, la secretaria general del PSOE de Andalucía apenas llega al 3,74, lo que la sitúa como la líder autonómica con peor valoración.

El resto de los líderes políticos andaluces tienen un nivel de conocimiento casi residual, ya que se quedan muy lejos del 50 por ciento.

El portavoz parlamentario de Vox y probable candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por esa formación, Manuel Gavira, es conocido solamente por el 26,6 por ciento de los andaluces, que lo valoran con un 4,40.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que se ha descartado para repetir como candidata a la presidencia de la Junta, cuenta con un mayor nivel conocimiento por parte de la opinión pública andaluza, ya que alcanza el 30,7 por ciento, y se queda al borde del aprobado al obtener una valoración de 4,99.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, apenas es conocido por un 15,7 por ciento de los andaluces, aunque su valoración es la más alta de todos los portavoces al alcanzar una media de 5,3.