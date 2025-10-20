Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María Jesús Montero y Juanma Moreno, en un encuentro en Málaga. Sur
Barómetro del CENTRA

Juanma Moreno y María Jesús Montero superan el 90% de conocimiento, pero sólo el presidente consigue el aprobado

Siete de cada diez andaluces no conocen a los líderes del resto de los partidos

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:46

Comenta

Más del 90 por ciento de los andaluces conoce al presidente de la Junta y líder del PP, Juanma Moreno, y a la jefa de ... la oposición en Andalucía y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, lo que contrasta notablemente con el nivel de conocimiento del resto de los líderes de las formaciones andaluzas, que en el mejor de los casos apenas alcanza al 30 por ciento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

