Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gran ambiente en la quinta edición del salón.

Ver 40 fotos
Gran ambiente en la quinta edición del salón. Salvador Salas

Málaga, capital del vino con SUR Wines & Gourmet

El salón celebra en el hotel NH su quinta edición con la participación de 150 empresas del sector

Juan Soto
Marina Martínez

Juan Soto y Marina Martínez

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:41

Comenta

Vino de Málaga elaborado con uvas austríacas, aceite de pistacho, ostras ultracongeladas, queso de vaca malagueño... El mundo del vino y de los productos selectos ... se dan la mano este lunes en la quinta edición de SUR Wines & Gourmet, evento exclusivo dirigido a profesionales que sirve para dar a conocer pequeñas y grandes joyas de todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga, capital del vino con SUR Wines & Gourmet