Málaga, capital del vino con SUR Wines & Gourmet

Vino de Málaga elaborado con uvas austríacas, aceite de pistacho, ostras ultracongeladas, queso de vaca malagueño... El mundo del vino y de los productos selectos ... se dan la mano este lunes en la quinta edición de SUR Wines & Gourmet, evento exclusivo dirigido a profesionales que sirve para dar a conocer pequeñas y grandes joyas de todo el país.

El evento, organizado por Málaga en la Mesa y Diario SUR, cuenta con el patrocinio de Sabor a Málaga, Diputación provincial de Málaga, Diputación de Córdoba, Sabor a Córdoba, Diputación de Valladolid, Alimentos de Valladolid y Milla de Oro del Vino. Se celebra durante toda la jornada en el hotel NH Málaga de la capital.

Como novedad, el salón crece este año tanto en espacio como en participantes. Cuenta con unas 150 empresas y más de 500 referencias de vinos y productos selectos. El encuentro, que se convierte en punto de encuentro del sector, está abierto a todo tipo de profesionales, bodegueros, distribuidores y productores de todo el país. Todos ellos han destacado la importancia del salón y la fuerza que ha cogido Málaga a nivel internacional.

Desde Valladolid ha llegado Isabel Turrado, directora de la DOP Dehesa Peñalba, único vino de pago que ha acudido este año al salón. «La provincia tiene un potencial muy importante para nosotros y venimos con la intención de ganar terreno», explicaba antes del inicio del salón. Ellos comercializan tres vinos que ya distribuyen en algunos restaurantes de la Costa pero quieren ganar peso en la capital. «Solemos venir todos los años porque es un salón que tiene un gran peso».

«Es una buenísima oportunidad para darnos a conocer ya que somos una bodega familiar muy pequeña y estar en Málaga nos ayuda a seguir impulsando la comercialización de nuestros vinos», apuntaba Alberto González, de Ogón, bodega de Valladolid que trabaja de forma totalmente artesanal. Como también otra bodega vallisoletana, Laderas de Valverde, también presente en el salón. «Nos permite llegar a mucha más gente», reconocía Fátima Marcos, responsable de esta firma en la que no se utilizan ni productos químicos ni levadura.

En la misma línea se presenta en SUR Wines la bodega Kieninger, que desde Ronda ofrece una curiosa propuesta: cultivo de uva austríaca, concretamente la blaufänkisch. Con diez variedades diferentes, la familia Kieninger trabaja a través de un proceso artesanal y orgánico varietal, monovarietal y vinos jóvenes en un espacio de tres hectáreas y media a razón de unas 15.000 botellas al año y apenas 300 de algunos más exclusivos.

En cuanto a productos selectos, el salón también llega cargado de novedades. Cominport acude con una selección de sakes y ostras japonesas ultracongeladas a precios asequibles; Queso La Laja presenta el único queso de vaca elaborado en Málaga; Grupo Pistacyl muestra un aceite elaborado con pistachos; o Eukel muestra una cerveza artesanal hecha en Málaga al modo argentino.

Entre los productos locales destaca asimismo Maychoco, único obrador de chocolate bean to bar de Andalucía, ubicado en Benajarafe. «Es importante estar en este tipo de eventos, especialmente porque es un escaparate local, somos de Málaga y queremos que se nos conozca en Málaga», puntualizaba Mayte Sánchez, alma mater de Maychoco. Bombón de pasa de Málaga o chocolate con queso de Crestellina son algunas de las propuestas que ha llevado a SUR Wines & Gourmet Mayte Sánchez, que avanza que ya trabaja en productos con chirimoya y castañas asadas, «siempre con ingredientes de la tierra».

A lo largo de la jornada, los asistentes también pueden participar en diferentes catas y presentaciones de productos. 'Vinos Málaga, esencia en equilibrio', 'Grandes vinos de Rueda', 'Aceites peculiares de la DO Priego de Córdoba', 'Pedro Ximénez: Un vino para cada producto', 'Sushis y sakes', 'Gran cata de rosados DO Navarra', 'Vinos Sierras de Málaga: La excelencia de la diversidad', 'Sabores de Almería' y 'Vinos ganadores del concurso Vino de Museo' protagonizan este apartado.