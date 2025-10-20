Once productos selectos que se han presentado en el salón SUR Wines & Gourmet
La quinta edición de este evento profesional ha permitido dar a conocer más de 500 vinos y alimentos gourmet
Málaga
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:32
La quinta edición del salón SUR Wines & Gourmet ha sido una buena oportunidad para descubrir, no sólo curiosos vinos, sino también otros productos ... gastronómicos selectos. Aquí repasamos algunos.
-
Vizar
La DOP Dehesa Peñalba ha participado en el salón con el único vino de pago que se ha presentado este año en Málaga. En concreto han acudido con tres variedades: Vizar Prestigio, Vizar Selección Especial y Vizar Syrat. El primero de ellos se elabora en un depósito de acero inoxidable y pasa 15 meses en barrica de roble francés.
-
Kieninger
De uva austríaca (blaufänkisch) se nutre la bodega Kieninger, el proyecto de una familia austríaca que cultiva diez variedades de uva en un espacio de tres hectáreas y media en Ronda. A través de un proceso artesanal y orgánico, con vendimia nocturna y selección y embotellado manual, esta bodega trabaja tanto varietal, como monovarietal y vinos jóvenes, con una producción de unas 15.000 botellas al año y 300 de algunos más exclusivos. Se pueden probar a través de las visitas que organizan en la propia bodega.
-
Pisuerga
Vino tinto de la bodega Cuatro Rayas. Se trata de un caldo de guarda artesanal elaborado con un 90 por ciento tempranillo y un 10 por ciento verdejo, lo que le aporta un carácter astrigente y absolutamente diferencial. Tras una vendimia manual con doble selección pasa once meses en damajuana y barricas usadas de 500 litros.
-
Carroa
Desde la DO Ribera del Duero,la bodega Protos presenta este vino tinto que se caracteriza y distingue por tener una triple crianza. Tras pasar 16 meses en barricas de roble francés, pasa ocho en tinas de roble francés de 12.500 litros y se remara con un toque final en huevos de hormigón.
-
Cerveza Eukel
Claudio y Patricia han importado a Málaga la forma de hacer cerveza en el sur de Argentina, de donde ellos provienen. En una nave ubicada en Campanillas elaboran diferentes tipos de variedades y, entre ellas, la que tanto gusta en su país. Se trata de un producto con cuerpo, sabor, maduración, sin aditivos ni conservantes.
-
Tomates cherry
Cultivado desde hace más de veinte años en Almería, se trata de un tomate cherry premium con gran dulzor y sabor ahumado. Considerado un bombón natural, se caracteriza por su frescura y acidez, lo que hacen especial este producto, muy apreciado en la alta cocina.
-
Aceite de pistacho
El grupo Pistacyl de Valladolid se ha presentado con un original aceite de pistacho que realizan de forma artesanal prensando este fruto seco. Los hermanos Pérez Heras han creado un modelo de negocio alrededor de este producto y cuentan además con diferentes pralinés de sabores con aceite de oliva o chocolate blanco.
-
Ostras japonesas
Entre los productos selectos que se han presentado en el salón destacan las ostras japonesas ultracongeladas que ha traído la importadora Cominport. Se trata de un producto de gran calidad a bajo precio que prácticamente mantienen un sabor como si fueran frescas gracias a su proceso de ultracongelación en el propio barco en el que se capturan. También han presentado tres tipos diferentes de sakes de diferentes sabores y graduación.
-
Bombón de pasas
Es el único obrador de chocolate bean to bar, no sólo de Málaga, también de Andalucía. Desde Benajarafe, Mayte Sánchez trabaja de forma artesanal en constante innovación. Uno de sus últimas propuestas, el bombón con pasas de Málaga maceradas con vino dulce, se ha podido probar en SUR Wines & Gourmet junto a otros curiosos productos como el que lanzaba recientemente con queso payoyo de Crestellina.
-
Salchichón de chivo
La Torcaleña ha acudido al salón con un producto que sorprende por su gran originalidad: un salchichón elaborado con carne de chivo y que sorprende por su sabor intenso y carne más madurada que los tradicionales de cerdo. Sus responsables, ganaderos de toda la vida, han decidido apostar por un producto que hasta ahora no estaba en el mercado.
-
Queso de vaca
La Laja lleva desde el año 2018 un producto diferente a todo lo que se hace en la provincia. La familia de José Manuel Orozco, que tiene ganadería propia, ha comenzado a elaborar un queso de vaca que sorprende por su sabor y calidad. En este momento elaboran una docena de productos diferentes, desde fresco a viejo, en aceite o incluso con mostaza.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión