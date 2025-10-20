Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paolo Ghirelli en julio de 2016 en la fiesta que organizó cuando cumplió 70 años. Josele

El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes

Paolo Ghirelli lo dona a título póstumo al Ayuntamiento de Marbella para que se destine a la atención de los mayores

José Carlos García

Marbella

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:14

Paolo Ghirelli, el fundador del emblemático restaurante La Meridiana ha dejado 2,5 millones de euros en forma de herencia a la ciudad que lo ... acogió y donde falleció el pasado mes de agosto. La donación la recibirá el Ayuntamiento de Marbella y el destino, por voluntad del empresario italiano, será la atención a los mayores.

