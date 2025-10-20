El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes

Paolo Ghirelli, el fundador del emblemático restaurante La Meridiana ha dejado 2,5 millones de euros en forma de herencia a la ciudad que lo ... acogió y donde falleció el pasado mes de agosto. La donación la recibirá el Ayuntamiento de Marbella y el destino, por voluntad del empresario italiano, será la atención a los mayores.

«La generosidad y la implicación y el amor de Paolo por Marbella ha quedado patente una vez más con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos», ha manifestado la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, que ha anunciado la donación y la intención del gobierno municipal de cumplir con su voluntad. «Además de su legado como referente de la vida empresarial, gastronómica y social de una época de nuestra ciudad para el recuerdo, nos deja este legado benéfico que constata su espíritu altruista y su intención de contribuir a hacer mejor nuestra localidad», ha agregado la primera edil.

El Ayuntamiento de Marbella gestionará la parte de la herencia donada por Ghirelli a la administración local con el fin de contribuir al cuidado y la mejora de la calidad de vida de los más mayores, pero aún debe definir a qué actuaciones se destinarán esos 2,5 millones de euros.

Trabajando con los albaceas

La alcaldesa ha apuntado que el Ayuntamiento ha elaborado una propuesta y trabaja junto a los albaceas de la herencia de Ghirelli en definir el destino preciso de la cuantía donada. «Esta propuesta contempla varias alternativas en cuanto a la distribución del legado y la ejecución de gasto en el marco de satisfacer la voluntad de Paolo», ha señalado Muñoz, que ha detallado que entre las posibilidades de actuación se encuentran la financiación de programas municipales que desarrolla el Consistorio dirigidos a personas mayores como el de atención inmediata, de ayuda a domicilio y de soledad no deseada, así como la opción de invertir una parte del importe en el equipamiento de la residencia pública del Trapiche. del Prado.

«Vamos a seguir trabajando para determinar de manera definitiva la distribución de esta aportación tan generosa por parte de uno de los grandes promotores de una etapa muy relevante de nuestra localidad, al que debemos reconocer su figura como emprendedor y embajador de Marbella y también su solidaridad con nuestra ciudad y con sus mayores», ha añadido la alcaldesa.