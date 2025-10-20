Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unos niños se dirigen hacia sus clases en un colegio de Málaga. SUR

Málaga concentra la gran mayoría de expedientes por acoso escolar en Andalucía

De los 75 abiertos en 2024 por la Fiscalía, 62 corresponden a la provincia y representan un 82% del total

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:31

Padecer acoso escolar es una experiencia traumática. Especialmente, cuando un grupo se centra en hacer 'bullying' a una sola persona, como suele ser lo habitual ... en estas dinámicas de humillación y falta de empatía. La sensación de aislamiento se agranda con cada nuevo episodio de maltrato y el suicidio de Sandra, la niña sevillana de 14 años que estudiaba en las Irlandesas de Loreto, refleja el sufrimiento extremo que va acumulando la víctima. La provincia de Málaga tiene el triste honor de liderar el ranking de expedientes abiertos por acoso escolar y de manera destacada. Lo refleja la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía en su informe correspondiente al 2024. Este documento precisa que del total de 75 expedientes que se han incoado, 62 pertenecen a Málaga. Le sigue la provincia de Cádiz con seis, Jaén con cuatro y Huelva con tres. Ni Granada ni Sevilla aparecen en este recuento.

