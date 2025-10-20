Málaga concentra la gran mayoría de expedientes por acoso escolar en Andalucía

Padecer acoso escolar es una experiencia traumática. Especialmente, cuando un grupo se centra en hacer 'bullying' a una sola persona, como suele ser lo habitual ... en estas dinámicas de humillación y falta de empatía. La sensación de aislamiento se agranda con cada nuevo episodio de maltrato y el suicidio de Sandra, la niña sevillana de 14 años que estudiaba en las Irlandesas de Loreto, refleja el sufrimiento extremo que va acumulando la víctima. La provincia de Málaga tiene el triste honor de liderar el ranking de expedientes abiertos por acoso escolar y de manera destacada. Lo refleja la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía en su informe correspondiente al 2024. Este documento precisa que del total de 75 expedientes que se han incoado, 62 pertenecen a Málaga. Le sigue la provincia de Cádiz con seis, Jaén con cuatro y Huelva con tres. Ni Granada ni Sevilla aparecen en este recuento.

La diferencia de Málaga con otras provincias llama la atención. Acorde a las cifras de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, acumula el 82% de los expedientes que se han incoado en toda la región. La memoria registra esta cifras en su apartado de 'Violencia y acoso en el ámbito escolar e integridad moral'.

De manera escueta, se ofrece una explicación de lo que la Fiscalía entiende por acoso escolar. Así, recuerda que se trata de un delito tipificado en el código penal y advierte de que la irrupción de las nuevas tecnologías ha supuesto un empeoramiento de la situación, una vez que el acoso trasciende ahora a un nuevo plano, que es la identidad digital.

«La relación de los menores y jóvenes con las nuevas tecnologías ha supuesto también un notable incremento de las conductas que se llevan a cabo mediante el uso de medios telemáticos e Internet, especialmente redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Tik Tok, Instagram o Telegram. De hecho, los delitos que usualmente se cometen haciendo uso de esos canales han sufrido todos un incremento», se detalla.

La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía sobre el acoso escolar deja mal parada a Málaga. En la Delegación de Educación, sin embargo, muestran extrañeza ante los datos ofrecidos. Fuentes oficiales consultadas por SUR aseguran que «ya hemos pedido explicaciones».

Argumentan que la diferencia con otras provincias sería «demasiado abultada» y ahora se quiere indagar si hay factores que alteran este dato. El propio delegado de Educación, Miguel Briones, así se asegura, está detrás de este asunto para conocer los motivos de este desfase en la estadística.

Prevención

La decana del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Mariela Checa, en conversación con SUR, asegura que lo ocurrido en Sevilla «demuestra la necesidad de que los colegios e institutos cuenten con un psicólogo». «No basta con la figura del orientador. Un matemático no tiene los conocimientos para tratar este tipo de asuntos», añade. Apela a la responsabilidad de los directores de los centros para activar el protocolo de acoso escolar sin demora. «Es que en el caso de Sevilla, por ejemplo, habla

Preguntada por la presión que padecen los niños que sufren acoso escolar, Checa remarca que, por sí solos, «carecen de herramientas» para gestionar esta situación. «Hay que recordar que el acoso escolar y el 'bullying' se produce durante la adolescencia. Es una época en la que todo se magnifica», precisa la psicóloga.