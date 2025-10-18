Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La familia de la menor fallecida en Sevilla recibe el apoyo de vecinos y amigos. MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

La Fiscalía investiga el suicidio de la menor de Sevilla

El Defensor del Pueblo abre también un procedimiento para esclarecer la muerte de la joven de 14 años que sufrió acoso escolar

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

La Fiscalía investigará el suicidio de la joven de 14 años de Sevilla que se precipitó desde un balcón después de haber sufrido acoso en ... el centro escolar donde estudiaba. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, confirmó ayer que se ha dado traslado de toda la información e indicios recabados sobre el caso al Ministerio Público para que investigue si existen responsabilidades de tipo penal en lo sucedido.

