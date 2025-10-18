La Fiscalía investiga el suicidio de la menor de Sevilla

La Fiscalía investigará el suicidio de la joven de 14 años de Sevilla que se precipitó desde un balcón después de haber sufrido acoso en ... el centro escolar donde estudiaba. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, confirmó ayer que se ha dado traslado de toda la información e indicios recabados sobre el caso al Ministerio Público para que investigue si existen responsabilidades de tipo penal en lo sucedido.

Según la información de la Inspección Educativa, la familia de la menor había trasladado al centro las Irlandesas de Sevilla, donde cursaba estudios la menor fallecido, la existencia de indicios de acoso escolar, si bien el colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas.

El centro escolar adoptó una serie de medidas a petición de la familia, entre ellas un cambio de clase, que es una medida habitual para separar al alumno de sus acosadores, y extremar la vigilancia en momentos en que los alumnos tienen mayor interacción, como en los recreos y cambios de clases.

La consejera aseguró que no le consta el inicio de ninguno de los protocolos previstos para estos casos, aunque sí defendió su eficacia, ya que reportan «buenos resultados y cuentan con medidas específicas para la detección de cada incidente, como la comunicación con las familias o con los servicios sanitarios, así como la adopción de acciones tanto dentro del centro como en el entorno familiar.

La familia de la joven anunció ayer que tomará todas las medidas legales necesarias tras considerar que el colegio no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente, ya que la madre había presentado dos avisos formales al centro, acompañados de sendos informes psicológicos, sin que se recibiera ninguna respuesta ni se activaran protocolos adecuados para protegerla.

Así lo puso de manifiesto el portavoz de la familia y tío la víctima, Isaac Villar, que expresó su «impotencia enorme, porque no sabemos si se hubiera hecho algo, pues se hubiera evitado lo sucedido». Además, pidió que «se llegue al fondo, se aclare lo sucedido, se depuren responsabilidades y se actúe sobre sus responsables».

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en este caso, mientras que la Policía Nacional también tiene en marcha otra investigación sobre lo ocurrido y se está examinando el teléfono móvil de la menor fallecida.

Varios centenares de personas participaron ayer en una concentración cerca de la vivienda de la adolescente para rendirle homenaje y trasladar su apoyo a la familia, que estuvo presente con sus padres, hermano y abuelo, así como numerosos vecinos, allegados y compañeros y compañeras del colegio.