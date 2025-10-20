El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga

El veroño se niega a despedirse de Málaga. Desde este lunes, 20 de octubre, y a lo largo de casi toda la semana, un episodio ... de terral hará subir los termómetros por encima de los 30 grados en la capital y en puntos del Valle del Guadalhorce y la Axarquía. Las mínimas nocturnas seguirán igualmente altas, por encima de los 20 grados (por lo que seguirán siendo noches tropicales).

Y todo ello no hace sino confirmar que el verano se continúa adentrando en octubre, con una media que está por encima de los cuatro grados más alta de lo normal en esta época. Así lo recuerda el director de Aemet, Jesús Riesgo, en comparación con la media del periodo de referencia 1991-2020. Es más, lo habitual en esta época serían unos 24,4 de máxima. Por tanto, las de esta semana en concreto estarán de cinco a seis grados más altas.

La Costa del Sol desafía al calendario con playas abarrotadas y temperaturas veraniegas casi en noviembre

No en vano, esta semana será la más calurosa del otoño, y el Centro Meteorológico de Aemet ya prevé máximas de hasta 32 grados en varios momentos. Por tanto, no extraña la estampa de playas y chiringuitos llenos a lo largo de toda la Costa del Sol ya casi llegando a noviembre.

Si bien no es lo normal, esta situación hace años que ha dejado de ser atípica en la provincia, con temperaturas suaves que se prolongan y relegan el otoño a un segundo plano, como va a ocurrir de nuevo en esta ocasión. La media mensual más alta de este mes en la provincia se dio en el año 2013, con 21,9 grados. Mientras, el récord de máxima absoluta fue el 22 de octubre del 2014, con 36,3 grados. Veremos si este 2025 se puede superar alguno de estos valores extremos.

Calor y castañas

José Luis Escudero, divulgador meteorológico y responsable del blog Tormentas y Rayos (en SUR.es) confirma que hoy se esperan rachas de moderadas a fuertes de poniente y terral, especialmente por la tarde y en la costa malagueña. Mientras, el martes la predicción será parecida: «Seguirá de protagonista el poniente y el terral con rachas fuertes».

A partir del miércoles bajará de intensidad el viento, pero seguirá de poniente y terral al menos hasta el arranque del fin de semana. En las demás provincias andaluzas también se esperan temperaturas máximas muy por encima de la media. «Son malas noticias para los castañeros», se lamenta Escudero, en cuanto a que con la ausencia de frío las ventas de este producto asado bajan.

Aunque todavía queda lejos para afinar la predicción, es posible que haya un cambio de tiempo a partir del próximo domingo, 26 de octubre, con la posible entrada de un frente que podría dejar precipitaciones esaa jornada.