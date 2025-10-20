Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playas llenas en pleno mes de octubre en Málaga. Ñito Salas

El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga

Aemet prevé que el poniente hará superar los 30 grados en la capital, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:48

Comenta

El veroño se niega a despedirse de Málaga. Desde este lunes, 20 de octubre, y a lo largo de casi toda la semana, un episodio ... de terral hará subir los termómetros por encima de los 30 grados en la capital y en puntos del Valle del Guadalhorce y la Axarquía. Las mínimas nocturnas seguirán igualmente altas, por encima de los 20 grados (por lo que seguirán siendo noches tropicales).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  6. 6

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga

El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga