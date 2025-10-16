Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mangas cortas y paraguas hoy en una atípica estampa de otoño en la calle Larios. SALVADOR SALAS

La Málaga tropical: paraguas y mangas cortas en pleno octubre

La mezcla de calor y chubascos en otoño es más propia de latitudes caribeñas que de un clima mediterráneo

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Mangas y pantalón corto, calor, chaparrones esporádicos, humedad relativa máxima y en pleno mes de octubre... Cualquiera diría que Málaga ha amanecido hoy en algún ... país del Caribe o el Pacífico centroamericano, como Costa Rica...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella
  10. 10 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Málaga tropical: paraguas y mangas cortas en pleno octubre

La Málaga tropical: paraguas y mangas cortas en pleno octubre