La Málaga tropical: paraguas y mangas cortas en pleno octubre

Mangas y pantalón corto, calor, chaparrones esporádicos, humedad relativa máxima y en pleno mes de octubre... Cualquiera diría que Málaga ha amanecido hoy en algún ... país del Caribe o el Pacífico centroamericano, como Costa Rica...

Las lluvias de hoy son un fenómeno habitual en estas latitudes, aunque más propio de finales del verano. Se deben, como explica el divulgador meteorológico José Luis Escudero, responsable del blog de SUR.es Tormentas y Rayos, a la conjunción del viento de levante, la elevada carga de humedad en la atmósfera y el aire frío en altura.

Pero serán únicamente chaparrones débiles, cortos y dispersos, y no se prevé que tengan continuidad más allá del mediodía de hoy. «Además, no ha llovido en todos los portales, sólo en algunas zonas», aclara.

El calor y los chubascos 'veraniegos' sorprenden en pleno otoño y rompen los patrones estacionales

Es una situación típica de los chaparrones que algunas veces se producen en verano, y antiguamente eran habituales al menos un día durante la feria de agosto. Lo que no es tan normal es que esta mezcla de calor, humedad y chubascos se produzca en pleno otoño, como ha ocurrido hoy.

Nuevo modelo climático

Para Enrique Salvo, director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga (UMA), esto es un signo más de la tropicalización creciente del clima que está viviendo la Costa del Sol año tras año. «Efectivamente, esto es otra señal más de que estamos en un nuevo modelo climático».

«La cuestión es que todavía no se sabe cuánto va a durar, pero lo que es evidente es que se difuminan las estaciones y nos encontramos con que estamos todavía con temperaturas veraniegas, incluso se mantienen esas noches tropicales en las que no bajamos de 20 grados». Y al mismo tiempo, se van colando borrascas, que es lo propio de este momento del año, ya que desde el norte empieza a presionar el frío por los días más cortos».

Por tanto, concluye Salvo, «entramos en una situación que no es para nada normal: antes llovía en octubre, que es cuando es propio que llueva, pero no íbamos en mangas cortas». En realidad, es como si septiembre se hubiera movido un mes hacia atrás. «Estamos viendo alteraciones climáticas por momentos», advierte.

Para mañana, viernes, Aemet todavía espera cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en la mitad oriental y en el litoral mediterráneo, aunque más probables e intensos en las sierras orientales por la tarde donde pueden ir acompañados de tormentas. En la capital malagueña no se esperan precipitaciones, y las temperaturas volverán a ser primaverales, de 25 grados de máxima y 20 de mínima.

De cara al fin de semana, termómetros sin apenas cambios, aunque los cielos tenderán a despejarse y se quedarán poco nubosos en la Costa. Aunque lo más llamativo llegará entre el lunes y el miércoles, cuando se espera una nueva subida del mercurio, que volverá a los 30 grados e incluso por encima...