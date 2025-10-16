Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chubasco repentino este jueves en calle Larios. Salvador Salas
La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas

Aemet eleva a un 90% la probabilidad de precipitaciones ocasionales, especialmente en la zona del valle del Guadalhorce

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:26

El ecuador de octubre estará marcado por la llegada de posibles lluvias a Andalucía, que ya han hecho su aparición en Málaga -incluida la capital, ... donde un pequeño chaparrón ha pillado por sorpresa a muchos a primera hora de este jueves-. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que hoy continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares que se extenderá hacia el sur e incrementará la inestabilidad. De este modo, se esperan cielos nubosos desde primeras horas. El pronóstico apunta a que conforme avance la jornada se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, «con chubascos que estarán acompañados de tormenta en interiores de la mitad sur y, sobre todo, del tercio oriental peninsular», destaca el organismo estatal.

