La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas

El ecuador de octubre estará marcado por la llegada de posibles lluvias a Andalucía, que ya han hecho su aparición en Málaga -incluida la capital, ... donde un pequeño chaparrón ha pillado por sorpresa a muchos a primera hora de este jueves-. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que hoy continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares que se extenderá hacia el sur e incrementará la inestabilidad. De este modo, se esperan cielos nubosos desde primeras horas. El pronóstico apunta a que conforme avance la jornada se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, «con chubascos que estarán acompañados de tormenta en interiores de la mitad sur y, sobre todo, del tercio oriental peninsular», destaca el organismo estatal.

Andalucía no se librará de este escenario. Aemet espera hoy en al región «cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo y en las sierras por la tarde donde ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas». De momento todo apunta a que serían lluvias aisladas y de poca envergadura que podrían irrumpir de la mano de fenómenos tormentosos. La mayor probabilidad, a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se registrará este jueves hasta las 18.00 horas en áreas del interior de la comunidad (especialmente de Granada, Almería, Málaga o Huelva).

En Málaga, la mayor posibilidad de lluvia se dará hasta las 12.00 horas en el Valle del Guadalhorce (con porcentajes de entre el 80 y el 90% en Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Coín, Cártama o Pizarra). Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, podría descargar de forma ocasional en el entorno de la capital. En esa franja Aemet cifra en un 50% la probabilidad de tener que abrir los paraguas este jueves. Esta madrugada ya han caído chubascos en la zona de Torrox, Algarrobo, Vélez Málaga, Frigiliana y Nerja, en algunos puntos con acumulados de 6 litros.