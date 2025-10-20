Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de los acantilados de Maro-Cerro Gordo. E. Cabezas

Rescatan un cadáver flotando en el mar cerca de Cerro Gordo, entre Málaga y Granada

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue hallado este domingo y la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:52

El cadáver de una persona que aún no ha sido identificada fue hallado este domingo en una zona limítrofe entre la provincia de Granada y ... Málaga, más concretamente entre Almuñécar y Maro-Cerro Gordo (Nerja), según han precisado distintas fuentes consultadas por este periódico.

