Rescatan un cadáver flotando en el mar cerca de Cerro Gordo, entre Málaga y Granada
El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue hallado este domingo y la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación
Lunes, 20 de octubre 2025, 13:52
El cadáver de una persona que aún no ha sido identificada fue hallado este domingo en una zona limítrofe entre la provincia de Granada y ... Málaga, más concretamente entre Almuñécar y Maro-Cerro Gordo (Nerja), según han precisado distintas fuentes consultadas por este periódico.
El hallazgo se produjo sobre las 19.30 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de un cuerpo flotando en el mar, a unos 500 metros de la orilla. La sala coordinadora, de inmediato, movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Salvamento Marítimo.
Fueron los profesionales de Salvamento Marítimo quienes rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto, donde se procedió a su levantamiento y traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.
La Guardia Civil, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar lo sucedido. Si bien, por el momento, no han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso ni sobre la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
