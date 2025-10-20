A prisión el 'asaltante del ascensor': nueve robos a mujeres en solo una semana en Málaga

Se trata de un viejo conocido de la Policía que, en tan solo una semana, se las ingenió para colarse en los bloques de vecinos ... y asaltar a al menos nueve vecinas; todas ellas vulnerables. Utilizaba el siguiente 'modus operandi': se ofrecía a compartir ascensor con las víctimas y, una vez en el interior, les arrebataba el bolso. Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga han informado de que, tras su detención, la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

El primero de los robos ocurrió hace unos días en un edificio de avenida de la Aurora. Según la denuncia, un hombre supuestamente golpeó en el rostro y en un brazo a una mujer de 68 años tras subirse con ella en el ascensor. Tras un forcejeo, supuestamente el delincuente le arrebató el bolso y huyó.

Pero, no fue el único. Agentes de la Comisaría de Distrito Oeste comenzaron entonces a recibir nuevas denuncias por robos cometidos con un método idéntico y con el mismo perfil de víctimas: mujeres, la mayoría de avanzada edad que fueron asaltadas en sus bloques de calle La Unión, Gaucín, Horacio Lengo, Pasaje Río Albaida, Paseo de los Tilos, Jerusalén, Conde del Guadalhorce y Sondalezas.

De esta manera, se dio apertura a una operación denominada 'Mohicano' para localizar al sospechoso, que pudo ser identificado gracias a la colaboración de las perjudicadas. Ante la posibilidad de que el presunto responsable continuara cometiendo fechorías, los investigadores procedieron a su detención el pasado 10 de octubre. Tras su puesta a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión.