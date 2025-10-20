Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

A prisión el 'asaltante del ascensor': nueve robos a mujeres en solo una semana en Málaga

El sospechoso abordaba a las víctimas, la mayoría de avanzada edad, en sus edificios y les arrebataba el bolso

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Se trata de un viejo conocido de la Policía que, en tan solo una semana, se las ingenió para colarse en los bloques de vecinos ... y asaltar a al menos nueve vecinas; todas ellas vulnerables. Utilizaba el siguiente 'modus operandi': se ofrecía a compartir ascensor con las víctimas y, una vez en el interior, les arrebataba el bolso. Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga han informado de que, tras su detención, la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A prisión el 'asaltante del ascensor': nueve robos a mujeres en solo una semana en Málaga

A prisión el &#039;asaltante del ascensor&#039;: nueve robos a mujeres en solo una semana en Málaga