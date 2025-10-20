El alcalde de Málaga se compromete a que la cesión del solar del Astoria a la Fundación Unicaja se produzca antes de final de año

El proyecto de la Fundación Unicaja para construir en el solar que dejaron los cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced de ... Málaga, su nueva sede sigue dando pasos para materializarse en los próximos años. El último ha sido la presentación por parte de la entidad de la documentación necesaria para poder solicitar formalmente la parcela al Ayuntamiento. En concreto, estaba pendiente que la Fundación Unicaja resolviera todo lo relativo a su declaración como entidad de interés público, lo que le permitirá obtener una cesión directa del solar, condicionada al pago de un canon anual.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha confirmado este lunes a SUR que la Fundación Unicaja ha presentado esa documentación en los últimos días ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, por lo que ya estaría todo dispuesto para que se tramite el expediente de cesión de la parcela. No obstante, según ha matizado, esa tramitación no será tan rápida como a él le gustaría, porque los técnicos municipales de patrimonio tienen encima de la mesa otros expedientes anteriores que todavía están por resolver.

«Sé que el departamento correspondiente de patrimonio tiene una lista, no diría lista de espera, pero una lista de temas ahí pendientes», ha afirmado De la Torre, quien ha comentado que no debería producirse un «adelantamiento» de este asunto respecto a otros expedientes similares que están sin completar. No obstante, ha confiado en que se resuelva «con rapidez», posiblemente «en cuestión de unas pocas semanas, porque nos interesa mucho que ese proyecto sea una realidad».

En todo caso, el regidor espera que la cesión del solar del Astoria a la Fundación Unicaja se resuelva «antes de fin de año». «Y porque hay otras cosas pendientes, si no sería cuestión de días. Pero habiendo otras cosas que llevan más meses con la documentación presentada, es difícil poder adelantar las cosas», ha dicho.

De la Torre ha admitido que uno de los temas pendientes que está en esa lista es el concurso para ceder los terrenos del centro de raqueta Inacua para un nuevo proyecto deportivo, tras la solicitud que ha presentado la promotora marbellí Sierra Blanca para realizar en ese lugar un club de tenis con la marca de Rafa Nadal.

Asimismo, según ha señalado, todavía no está totalmente completado el expediente para que la Fundación 'la Caixa' pueda construir el edificio del Caixaforum Málaga en una parcela de la plaza de Manuel Azaña, frente a la comisaría. «La cesión del suelo está pendiente de completar algunos aspectos por parte de la promotora, la Fundación 'la Caixa'», ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que esta actuación y la de la Fundación Unicaja en el Astoria «son dos proyectos en paralelo que deben avanzar porque serán un complemento a la oferta cultura que ya ofrece la ciudad, por lo que tienen todo el interés para que vayan rápido».

Las obras del Caixaforum están todavía pendientes de un trámite para que se pueda completar la cesión del suelo

Respecto a la parcela del Astoria, por la que el Ayuntamiento pagó 21 millones de euros, Urbanismo pedirá a la Fundación Unicaja el pago de un canon anual de algo más de 200.000 euros. De la Torre ha aclarado que, aunque la parcela supuso un elevado coste para las arcas municipales, ese canon no puede ser superior porque el suelo tiene una calificación de equipamiento. No obstante, el alcalde ha recordado que, en paralelo a la cesión del suelo, firmará con la Fundación Unicaja un convenio para que incremente su respaldo financiero a actividades culturales en la ciudad.

«El detalle de ese convenio se lleva desde Alcaldía, yo he dado unas ideas sobre el particular y va en paralelo, puede ir avanzando», ha precisado el regidor, quien ha señalado que la cesión del suelo y el convenio «no tienen por qué ser en el mismo minuto». «La Fundación Unicaja y Ayuntamiento queremos lo mejor para la ciudad y creo que ambas cosas son interesantes, tanto la concesión para que la fundación pueda realizar ahí sus proyectos culturales como ese convenio paralelo que reforzará también algunas actividades», ha manifestado.

La Fundación Unicaja quiere construir en el solar del Astoria un proyecto de referencia para Málaga en el que, además de las oficinas centrales de la entidad, puedan albergarse usos culturales y sociales. Lo más probable es que cuente con un gran salón de actos, una zona expositiva y otra para talleres, respetando eso sí todos los restos arqueológicos que se encontraron en la parcela. Todo ello, sin renunciar al Palacio Episcopal que la Fundación Unicaja quiere mantener, renovando los acuerdos con la diócesis para su empleo como gran zona expositiva enclavada junto a la Catedral.

Edificio singular

Respecto al diseño del edificio, todo apunta a que, una vez obtenido el uso de la parcela, la Fundación Unicaja convocará a varios arquitectos de primer nivel para que presenten sus propuestas para una construcción que desean que sea singular y emblemática, generando un nuevo punto de atracción en el Centro de Málaga. «Queremos darle al proyecto otra dimensión, y hacerlo desde cero. No puede ser un edificio más», señaló meses atrás el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral.

Este proyecto es el cuarto que se plantea para este enclave del Centro de Málaga que compró el Ayuntamiento en el año 2010 por 21 millones de euros. Así, para este espacio llegaron a barajarse un teatro promovido por el actor Antonio Banderas, un edificio para bares y restaurantes sobre un auditorio soterrado, y un centro municipal de artes escénicas. La redacción del proyecto para esta última propuesta llegó a ser contratada el año pasado con el estudio de arquitectura barcelonés Barozzi Veiga, por valor de 235.407 euros.

Los trabajos del diseño del centro de artes escénicas llegaron a iniciarse, así que todo apunta a que el Consistorio tendrá que compensar económicamente a esos arquitectos por un encargo que va a tener poco provecho para la Fundación Unicaja, ya que pretende partir de cero a nivel arquitectónico.