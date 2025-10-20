Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Solar que dejó el derribo de los cines Astoria y Victoria. Sur

El alcalde de Málaga se compromete a que la cesión del solar del Astoria a la Fundación Unicaja se produzca antes de final de año

De la Torre confirma que ya se ha recibido la documentación por parte de la entidad pero apunta que tendrá que ponerse 'a la cola' de otros expedientes

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El proyecto de la Fundación Unicaja para construir en el solar que dejaron los cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced de ... Málaga, su nueva sede sigue dando pasos para materializarse en los próximos años. El último ha sido la presentación por parte de la entidad de la documentación necesaria para poder solicitar formalmente la parcela al Ayuntamiento. En concreto, estaba pendiente que la Fundación Unicaja resolviera todo lo relativo a su declaración como entidad de interés público, lo que le permitirá obtener una cesión directa del solar, condicionada al pago de un canon anual.

