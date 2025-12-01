Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 01 de diciembre de 2025

SUR

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:09

Descubre a fondo las noticias más importantes del día en SUR.es con nuestro resumen extendido, brindándote una visión completa de los sucesos que marcan la pauta.

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  6. 6 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  7. 7 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  8. 8 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  9. 9

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  10. 10 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana

