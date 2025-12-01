Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento de la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes. SUR

Refuerzo de los controles de alcoholemia, drones y cámaras: activado el plan de seguridad para la Navidad en Málaga

La ciudad estará en fase de preemergencia hasta la madrugada de Reyes

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:21

Comenta

El plan de emergencia en la ciudad de Málaga permanece activo en fase de preemergencia desde las 15:00 horas del pasado viernes hasta las ... 10:00 horas del 5 de enero de 2026. Ya está establecido el dispositivo de seguridad navideño, refrendado este lunes por la Junta Local de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

