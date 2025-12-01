A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica en Málaga

Tres jóvenes veinteañeros han ingresado en prisión provisional acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en un descampado ... frente a una discoteca de la capital.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 30 de octubre, aunque las detenciones se produjeron la semana pasada tras una larga investigación policial para identificar a los presuntos autores.

La joven, que no reside en Málaga, había salido esa noche de fiesta con su hermana y un grupo de amigas, una de las cuales celebraba su cumpleaños. Estuvieron en la sala de fiesta Rossé VIP Club, en el polígono de San Rafael de la capital malagueña.

En un momento determinado de la noche, la chica salió al exterior del establecimiento con un joven al que había conocido en la discoteca y se dirigieron a un descampado que suele utilizarse como aparcamiento de las discotecas de la zona. Serían sobre las cuatro de la madrugada.

La denunciante relató a la policía que allí comenzaron a besarse de forma consentida y, de pronto, aparecieron de la nada los otros dos investigados, que eran amigos del anterior.

Entre los tres, siempre según su versión de los hechos, empezaron a realizarle toda clase de tocamientos y a violarla por turnos mientras la sujetaban de los brazos para impedirle que se marchara.

Tras las agresiones sexuales, que se prolongó durante más de media hora, la víctima le contó lo sucedido a su hermana y denunciaron lo sucedido. Fue sometida a un examen médico en el hospital, donde apreciaron lesiones compatibles con su relato.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una investigación para identificar a los autores, ya que la chica los había conocido esa misma noche. Las pesquisas se prolongaron durante semanas hasta llegar a tres sospechosos.

La semana pasada, los tres jóvenes, todos de en torno a 20 años, fueron detenidos y pasaron a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga. Allí se tomó declaración nuevamente a la denunciante y a los presuntos agresores.

Los arrestados negaron los hechos y hablaron en todo momento de relaciones consentidas, por lo que sus defensas solicitaron su puesta en libertad. La acusación particular, ejercida por el abogado Juan Ricardo Ruiz Rey, pidió su ingreso en prisión, al igual que la Fiscalía.

La magistrada consideró el relato de la víctima «contundente y verosímil», a lo que se une el examen médico al que se sometió, que avalaría su testimonio, por lo que envió a prisión a los tres investigados.