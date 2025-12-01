Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Este lunes los acusados se han vuelto a sentar en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenara repetir el juicio

El atropello mortal de un joven tras una pelea en Benalmádena, de nuevo a juicio: la Fiscalía afirma que hubo «ánimo de matar»

El Ministerio Público solicita 26 años de prisión para los dos investigados de un delito de asesinato y otro en grado de tentativa

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:11

Han pasado casi nueve años desde el atropello mortal en el que perdió la vida un joven de 22 años en Benalmádena y en el ... que su amigo, que entonces tenía 19, quedó gravemente herido. Los acusados, que tuvieron previamente un enfrentamiento con las víctimas tras coincidir en una discoteca, este lunes se han vuelto a sentar en el banquillo para responder -por segunda vez- por estos hechos, que serán enjuiciados nuevamente por un tribunal del jurado. En marzo del año pasado fueron declarados culpables, pero la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que detectara incongruencias en el fallo.

