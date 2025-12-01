El atropello mortal de un joven tras una pelea en Benalmádena, de nuevo a juicio: la Fiscalía afirma que hubo «ánimo de matar»

Han pasado casi nueve años desde el atropello mortal en el que perdió la vida un joven de 22 años en Benalmádena y en el ... que su amigo, que entonces tenía 19, quedó gravemente herido. Los acusados, que tuvieron previamente un enfrentamiento con las víctimas tras coincidir en una discoteca, este lunes se han vuelto a sentar en el banquillo para responder -por segunda vez- por estos hechos, que serán enjuiciados nuevamente por un tribunal del jurado. En marzo del año pasado fueron declarados culpables, pero la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que detectara incongruencias en el fallo.

Ambos se enfrentan a la petición de 26 años de prisión por parte del Ministerio Público, que es tajante al calificar lo ocurrido como un delito de asesinato y otro en grado de tentativa. No fue un accidente al uso, según alegó la fiscal en la primera sesión del juicio. «Hubo ánimo de matar», mantuvo ante el jurado. Por el contrario, las defensas negaron que hubiera dicha intencionalidad, sino una concatenación de malas decisiones que acabaron en fatalidad.

Versión acusatoria

Lo sucedido se remonta a la madrugada del 25 de febrero de 2017. Lo que iba a ser una noche de fiesta se torció por completo sobre las 05.30 horas, cuando los investigados y las víctimas coincidieron en un pub, donde se produjo una discusión en la que uno de los acusados sufrió heridas leves. Tras ese primer encontronazo, de acuerdo con la versión acusatoria, los jóvenes fueron expulsados de la discoteca y los encausados llamaron a la policía.

Tras mediar los agentes entre las partes, los procesados, que habían consumido cocaína y alcohol, emprendieron el camino hacia su vehículo, siendo seguidos por los otros dos chicos. Se subieron a una moto y «salieron en persecución» de los dos acusados, que iban en dirección a su coche. Cuando ya estaban cerca, dejaron el ciclomotor en las inmediaciones de una discoteca de Solymar y volvieron a enfrentarse a los dos acusados.

Siempre según la versión de la Fiscalía, iniciaron una persecución con un cuchillo de grandes dimensiones con el que hirieron levemente al procesado al que ya había agredido anteriormente. Fue después de esto cuando, supuestamente, los acusados decidieron responder con más violencia y, puestos «de común acuerdo« y, »con ánimo de acabar con la vida de sus dos atacantes«, bajaron con su vehículo por la Avenida de Mijas hasta la confluencia con la Avenida Antonio Machado.

El Ministerio Público, en su escrito, asegura que lo hicieron a sabiendas de que por la misma vía venía el ciclomotor en el que iban los dos jóvenes con los que habían peleado. Esperaron en el lugar hasta el instante en que apareció la moto, momento en que el conductor «aceleró a gran velocidad» y «en dirección contraria» para «embestir de manera intencionada» la moto en la que circulaban las víctimas, sin que el joven que la conducía tuviera oportunidad de esquivarlo.

Marcha atrás

Luego, siempre de acuerdo con la versión acusatoria, el conductor del turismo pasó el vehículo de cuatro ruedas por encima del de dos ruedas, dando después marcha atrás con la moto enganchada a los bajos hasta el paso de peatones de la Avenida de Mijas, donde quedó la misma. Los encausados, supuestamente, dieron en ese punto la vuelta y huyeron a gran velocidad para darse a la fuga.

El joven de 22 años murió prácticamente en el acto a consecuencia de aquel atropello, presuntamente intencionado. El coche, de acuerdo con los resultados de la autopsia, lo aplastó al pasarle por encima. Su amigo, que entonces tenía 19 años, fue evacuado a la UCI en estado grave tras sufrir múltiples traumatismos a causa de estos hechos, señala también la Fiscalía. No recibió el alta médica hasta casi un mes después, cuando abandonó el hospital en silla de ruedas dada la atrofia sufrida en una pierna.

La Fiscalía considera que ambos cometieron un delito de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa, el conductor en calidad de autor y el copiloto como cooperador necesario, por los que pide que sean condenados a 26 años de prisión. En el caso del investigado que estaba al volante, también lo acusa de un delito contra la seguridad vial por el que pide que se le imponga una multa y la prohibición de conducir.

Dichas penas han sido elevadas por parte de las acusaciones particulares, que representan a la familia del fallecido, y que solicitan condenas de 34 años y medio de prisión. Por el delito de asesinato reclaman un castigo de 20 años de cárcel y por la tentativa, nueve. En este caso, consideran que el copiloto también sería cooperador del delito contra la seguridad vial y de la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, por los que piden otros cinco años y medio.

Defensas

En este caso, las defensas alegaron que los acusados «temían por su seguridad» y que, cuando se produjo el atropello, la intención que tenían los procesados era la de esquivar la moto, lo que el conductor no habría acertado a hacer debido a la situación de pánico en la que se encontraba, a lo que se sumaba la ingesta de bebidas y drogas. «Hubo un brusco giro para evitar la colisión», sostuvieron al respecto. Será este martes cuando empiecen las testificales, aunque uno de los encausados ha solicitado declarar en último lugar.

Esta será la segunda vez que un tribunal del jurado tenga que emitir un veredicto por el atropello mortal, ya que el TSJA ordenó que se repitiera el juicio tras encontrar incongruencias en el fallo. La causa fue enjuiciada en marzo de 2024 y acabó en condena para los dos investigados, con penas de 21 y 23 años de prisión.

No obstante, tras el recurso presentado por las defensas, el Alto Tribunal andaluz concluyó que el jurado consideró que los dos acusados no habían convenido buscar a las víctimas en busca de represalias por haberlos agredido previamente, señalando este hecho como desfavorable. Y, pese a ello, en el veredicto sí se recogía como probado que habían llegado a ese acuerdo con ánimo de venganza.