Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo

Final feliz para dos adolescentes a las que se buscaba desde hacía una semana tras perderles la pista en Algarrobo. Ambas han regresado este lunes ... al centro de acogida tutelado en el que están internas en régimen de semilibertad, del que se fugaron voluntariamente el pasado 24 de noviembre.

Las dos adolescentes tienen 13 y 17 años y han permanecido desaparecidas una semana, aunque en estos últimos días los responsables del centro, una asociación que cuenta con una encomienda de gestión de la Junta de Andalucía para prestar este servicio de acogida de menores, han podido contactar con ellas y convencerlas de que regresaran al espacio ubicado en Algarrobo. Ambas se encuentran en buen estado, según ha podido confirmar SUR.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) difundió sendas alertas por si alguien tenía noticias sobre su paradero. Elena D. G. tiene 17 años, mide 1.50, pesa 40 kilos y la última vez que se le vio vestía una sudadera azul y deportivas. Esta menor precisaba tomar medicación.

La otra menor que permaneció desaparecida se llama Alba H. L., tiene 13 años, mide 1.40, pesa también unos 40 kilos y el día que desapareció llevaba un un leggins negro, un abrigo blanco y unas zapatillas de deporte marca Nike. Así consta en los carteles difundidos por el CNDES.