Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
Elena, de 17 años y Alba, de 13, estaban en paradero desconocido y este lunes han vuelto al espacio que gestiona una asociación en el municipio axárquico
Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:50
Final feliz para dos adolescentes a las que se buscaba desde hacía una semana tras perderles la pista en Algarrobo. Ambas han regresado este lunes ... al centro de acogida tutelado en el que están internas en régimen de semilibertad, del que se fugaron voluntariamente el pasado 24 de noviembre.
Las dos adolescentes tienen 13 y 17 años y han permanecido desaparecidas una semana, aunque en estos últimos días los responsables del centro, una asociación que cuenta con una encomienda de gestión de la Junta de Andalucía para prestar este servicio de acogida de menores, han podido contactar con ellas y convencerlas de que regresaran al espacio ubicado en Algarrobo. Ambas se encuentran en buen estado, según ha podido confirmar SUR.
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) difundió sendas alertas por si alguien tenía noticias sobre su paradero. Elena D. G. tiene 17 años, mide 1.50, pesa 40 kilos y la última vez que se le vio vestía una sudadera azul y deportivas. Esta menor precisaba tomar medicación.
La otra menor que permaneció desaparecida se llama Alba H. L., tiene 13 años, mide 1.40, pesa también unos 40 kilos y el día que desapareció llevaba un un leggins negro, un abrigo blanco y unas zapatillas de deporte marca Nike. Así consta en los carteles difundidos por el CNDES.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión