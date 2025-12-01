Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva sede de SUR, en el histórico edificio Félix Sáenz. Ñito Salas

SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

El diario se despide de su histórica sede de Martiricos para trasladarse al corazón de Málaga y afrontar nuevos retos informativos y tecnológicos

SUR

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:22

Comenta

Por una vez, la noticia somos nosotros. No es habitual que un periódico tenga que hablar de sí mismo, pero hay momentos en la vida ... de un medio que forman parte de la biografía compartida con sus lectores. Momentos sobre los que no se puede pasar de puntillas porque explican quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy SUR se traslada de su actual ubicación, en la avenida doctor Marañón, frente a La Rosaleda, a la plaza de Félix Sáenz, en el corazón de Málaga. Esta nueva sede simboliza el espíritu con el que el periódico encara su futuro: cercanía, presencia y conexión directa con lectores y fuentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena
  8. 8 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  9. 9 ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  10. 10

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz