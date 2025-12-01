SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Por una vez, la noticia somos nosotros. No es habitual que un periódico tenga que hablar de sí mismo, pero hay momentos en la vida ... de un medio que forman parte de la biografía compartida con sus lectores. Momentos sobre los que no se puede pasar de puntillas porque explican quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy SUR se traslada de su actual ubicación, en la avenida doctor Marañón, frente a La Rosaleda, a la plaza de Félix Sáenz, en el corazón de Málaga. Esta nueva sede simboliza el espíritu con el que el periódico encara su futuro: cercanía, presencia y conexión directa con lectores y fuentes.

Desde que en 1937 comenzara a imprimirse en un pequeño local de Martínez Campos, SUR ha ido cambiando de casa a medida que crecía Málaga y cambiaba también el oficio. Primero en la Alameda de Colón y, desde 1974, en la sede de Martiricos, donde el diario se ha adaptado con ejemplaridad a todas las transformaciones que han experimentado los medios de comunicación, manteniendo su liderazgo en la provincia, y desde donde ha relatado todos los acontecimientos importantes de las últimas décadas pero también las pequeñas historias, aquellas que cambian vidas.

Por la sede de la avenida doctor Marañón han pasado miles de estudiantes curiosos por ver una rotativa en funcionamiento, han salido cada noche furgonetas rumbo a toda la provincia y se ha afrontado el salto del papel a la era digital con la determinación de mantenerse siempre cerca del lector. Porque la profesión cambia, y SUR con ella.

Hoy el periódico reúne la mayor comunidad de lectores de su historia: cientos de miles de usuarios diarios en su web, una base sólida de suscriptores digitales y una presencia líder en redes sociales que ha permitido conectar con nuevas generaciones. A ello se suma una intensa actividad de eventos que ha ampliado la relación con Málaga más allá de las páginas y las pantallas, convirtiendo al diario en un espacio de encuentro cultural, político y social.

Estrategia de modernización

El traslado se enmarca en una estrategia de modernización de Vocento orientada a anticiparse a los cambios del sector. La venta del edificio de Martiricos a HM Hospitales supone una apuesta por un modelo más ágil y mejor adaptado al ecosistema digital. En la parcela se levantará un gran centro sanitario previsto para 2028.

Desde la nueva sede de SUR, en el histórico edificio Félix Sáenz, nacerán los contenidos de los próximos años en un entorno que nos permite estar más presentes que nunca en el latido cotidiano de Málaga. Los cambios siempre obligan a repensar, ajustar y mejorar. SUR lo ha hecho a lo largo de toda su historia, y este paso no es una excepción. En un momento marcado por desafíos como la inteligencia artificial, la multiplicación de formatos y la necesidad de distinguir lo veraz de lo ruidoso, el periódico reafirma su propósito: ofrecer información fiable, plural y útil para los malagueños.

Esta mudanza no es solo un cambio de dirección sino una declaración de futuro. SUR ha sido, es y seguirá siendo el diario de Málaga.