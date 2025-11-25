La gala Quién es Quién reúne al sector gastronómico este lunes en Málaga
Benjamín Lana, Periko Ortega, Marcos Granda, Palodú, Beluga, Casa Navarra, Raíces y Emilia Luque recibirán los galardones el 1 de diciembre en la Sala Fundación Unicaja María Cristina
SUR
Martes, 25 de noviembre 2025, 09:22
La gastronomía malagueña volverá a tener este lunes, 1 de diciembre, una de sus grandes citas anuales con la celebración de la gala de los ... Premios Quién es Quién en la Gastronomía, que se celebrará a partir de las 19.00 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. El evento, presentado por Berta Collado, reunirá a cocineros, restauradores y profesionales del sector en un encuentro que reconoce el trabajo, la innovación y la trayectoria de quienes dan forma al panorama culinario de la provincia y, por primera vez en la historia de estos galardones, también del país.
En esta edición, los premios reconocen a figuras consolidadas, nuevos proyectos emergentes y establecimientos que representan distintas sensibilidades gastronómicas. El Premio a la Trayectoria recae en Benjamín Lana, una de las personas más influyentes del periodismo y la gestión gastronómica en España. El Premio a la Excelencia reconoce la labor de Marcos Granda, cuyo modelo de alta restauración se ha convertido en una referencia nacional e internacional. La creatividad y la capacidad de innovación tendrán su reflejo en el reconocimiento a Periko Ortega, mientras que el Premio Sabor a Málaga destaca el trabajo del restaurante Beluga, liderado por Diego René, por su aportación a la cocina andaluza contemporánea.
Producto y territorio
El Premio a la Mejor Propuesta distingue a Palodú, el restaurante de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, convertido en uno de los referentes de la cocina de producto y territorio. El Premio Toda una Vida será para Casa Navarra, en Mijas, con Leyre Herrero al frente, en reconocimiento a décadas de trabajo que han consolidado al establecimiento como uno de los grandes templos de cocina vasca en Andalucía.
El apartado dedicado al talento emergente reconocerá este año a Raíces (Istán), de José Miguel Marín, como Premio Revelación, un proyecto que ha llevado la cocina de entorno y montaña al centro del debate culinario provincial. Completa el palmarés el Premio a la Esencia, que distingue a Emilia Luque, de Rincón Catedral, por su defensa de la cocina tradicional malagueña y su capacidad para preservar la memoria gastronómica a través del recetario más auténtico.
Punto de encuentro
La gala se ha convertido en un punto de encuentro para profesionales, instituciones y agentes del sector, y forma parte del ecosistema creado alrededor de la guía y los reconocimientos Quién es Quién, impulsados por SUR y Málaga en la Mesa con el patrocinio de Fundación Unicaja, la Diputación Provincial de Málaga y Sabor a Málaga, y la colaboración de Cervezas Victoria y Avanza.
Un evento que vuelve a subrayar la fortaleza, diversidad y dinamismo de la gastronomía malagueña, así como el valor de un sector en constante evolución y que también servirá para presentar la guía gastronómica 'Quién es quién en la gastronomía malagueña', un anuario con cientos de referencias que demuestran la riqueza del sector en la provincia.
