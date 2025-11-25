Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La gala Quién es Quién reúne al sector gastronómico este lunes en Málaga

Benjamín Lana, Periko Ortega, Marcos Granda, Palodú, Beluga, Casa Navarra, Raíces y Emilia Luque recibirán los galardones el 1 de diciembre en la Sala Fundación Unicaja María Cristina

SUR

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:22

Comenta

La gastronomía malagueña volverá a tener este lunes, 1 de diciembre, una de sus grandes citas anuales con la celebración de la gala de los ... Premios Quién es Quién en la Gastronomía, que se celebrará a partir de las 19.00 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. El evento, presentado por Berta Collado, reunirá a cocineros, restauradores y profesionales del sector en un encuentro que reconoce el trabajo, la innovación y la trayectoria de quienes dan forma al panorama culinario de la provincia y, por primera vez en la historia de estos galardones, también del país.

