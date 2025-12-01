Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las empresas tendrán que construir y gestionar los pisos durante 75 años. Migue Fernández

Málaga abre el plazo para dejar en manos de promotoras más de un millar de pisos de alquiler temporal

Las empresas interesadas tendrán hasta el día 2 de enero para presentar las ofertas a los tres lotes de suelos en los que se ha dividido este plan de VPO

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:26

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para recabar las ofertas de promotoras que quieran asumir el plan que ha puesto en marcha para ... construir pisos protegidos de alquiler temporal (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años, en parcelas dotacionales de su propiedad que están sin uso. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha abierto este lunes la convocatoria para que las empresas interesadas puedan presentar sus propuestas para los tres lotes de parcelas que se ofrecen y que en total suman 14 suelos repartidos por todos los distritos de la capital.

