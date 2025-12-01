Málaga abre el plazo para dejar en manos de promotoras más de un millar de pisos de alquiler temporal

El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para recabar las ofertas de promotoras que quieran asumir el plan que ha puesto en marcha para ... construir pisos protegidos de alquiler temporal (no más de siete años) para jóvenes y mayores de 65 años, en parcelas dotacionales de su propiedad que están sin uso. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha abierto este lunes la convocatoria para que las empresas interesadas puedan presentar sus propuestas para los tres lotes de parcelas que se ofrecen y que en total suman 14 suelos repartidos por todos los distritos de la capital.

Podrán hacerlo hasta el próximo 2 de enero, y tienen la opción de presentarse a un solo lote, a dos o a los tres. Los suelos se ofrecen de forma gratuita por parte del Consistorio, con un plazo de concesión de 75 años para la ejecución y explotación de los pisos. En total, los trabajos para la construcción de las viviendas están valorados en más de 26 millones de euros.

El objetivo del IMV es hacer uso de la posibilidad que ofrece la Junta para hacer VPO en suelos de equipamiento que están baldíos para sumar a su plan de vivienda más de un millar de pisos, si bien estos tendrán las características singulares de que no podrán ser ocupados por más de siete años (salvo que sus inquilinos tengan más de 65 años), y con unas rentas que no podrán superar los 10 euros por metro cuadrado útil al mes.

El 60% de estas viviendas se tienen que destinar a jóvenes menores de 35 años, y el resto a otros colectivos, como los mayores. Además, el 55% como mínimo deberán constar de un solo dormitorio. En ese caso, tendrán una superficie aproximada de 45 metros cuadrados útiles. El resto podrán ser de dos dormitorios, con una superficie máxima de 60 metros cuadrados útiles. El 15% de la superficie útil de cada edificio se destinará a zonas comunes, y los locales comerciales no podrán superar más de 10% de los metros cuadrados construidos de cada promoción.

Las empresas que asuman la construcción de los pisos, que sumarán 1.414 alojamientos ó 1.256 viviendas, en función de que tengan mayor o menor superficie, tendrán que hacerse cargo de la limpieza de las zonas comunes de cada edificio, su mantenimiento, y de los suministros de energía y agua en las zonas comunes. Además, los gastos de comunidad que cobren a los inquilinos no podrán superar el 15% de la cuota de alquiler, incluido trastero y plaza de garaje.

Plazos de desarrollo

Desde que firmen la recepción de cada suelo, las promotoras tendrán dos meses para presentar el proyecto básico y pedir la licencia de obras; y 30 meses para terminarlas desde que obtengan ese permiso de la Gerencia de Urbanismo. Para la entrega de llaves, el plazo es de tres meses desde que se termine la construcción.

Las 14 parcelas, que se ofertan en tres lotes de media decena de solares cada uno, constituyen la primera fase de un plan para el que Urbanismo seleccionó 22 suelos dotacionales que cumplen los requisitos de la Junta para poder ser destinados a la construcción de VPO de alquiler temporal. Una ventaja que ofrece esta iniciativa para impulsar nuevas viviendas protegidas es que se trata de suelos finalistas, ya urbanizados, en los que solo hay que presentar el proyecto para obtener la licencia de obras.

Las empresas estarán obligadas a presentarse a las convocatorias que pongan en marcha tanto el Gobierno central como la Junta para subvencionar la realización de este tipo de viviendas. No obstante, si no existen esas convocatorias o no logran la ayuda de esas administraciones, el Ayuntamiento les aportará una cuantía máxima de 18.000 euros (400 euros por metro cuadrado útil) a fondo perdido por vivienda construida.

Estos son los tres lotes de parcelas que se ofertan:

LOTE 1:

- Calle Massenet, 17, con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (planta baja más tres) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos.

- Calle Santa Matilde, 6, con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más cinco) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos.

- Camino de la Gamera, 3, con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más una) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos.

- Calle Tanzania, 11, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más tres) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.

LOTE 2:

- Avenida Marcelino Camacho, 15, con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (planta baja más dos) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos.

- Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5, con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más cinco) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos.

- Avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más cinco) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos.

- SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más cuatro más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos.

- SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más cuatro) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.

LOTE 3:

- Calle Ramos Martín, 2, con 2.466 m2 de superficie y 3.255,12 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos.

- Calle Ramos Martín, 1, con 4.538 m2 de superficie y 5.944 m2 de edificabilidad (planta baja más dos) para un máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos.

- Avenida Editor Ángel Caffarena, 27, con 2.535 m2 de superficie y 3.500 m2 de edificabilidad (planta baja más dos) para un máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos.

- Calle Píndaro, 20, con 1.850 m2 de superficie y 4.440 m2 de edificabilidad (planta baja más cinco) para un máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos.

- Calle Navarro Ledesma, 32 con 1.510 m2 de superficie y 3.020 m2 de edificabilidad (planta baja más cuatro más ático) para un máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos.