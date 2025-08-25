Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 25 de agosto de 2025

SUR

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:18

Conoce a fondo las noticias más importantes de SUR.es con nuestro resumen extendido, ofreciéndote una visión más completa y enriquecedora de los sucesos que ... acaparan la atención.

Top 50
  1. 1 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  6. 6 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  9. 9 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  10. 10 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera

