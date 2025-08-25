Detenido un hombre tras agredir a su madre y retenerla en su domicilio durante varios días en Mijas
El varón ha sido arrestado como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar y trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial
Lunes, 25 de agosto 2025, 14:23
La Policía Local ha detenido en Mijas a un varón como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar tras agredir a ... su madre y retenerla durante varios días en su domicilio.
El cuerpo local de seguridad fue alertando el pasado lunes de que, al parecer, se había producido la mencionada agresión en un establecimiento de Mijas Pueblo, donde, al personarse, los agentes comprobaron que el hombre había agredido a su madre, que manifestó entonces haber sido retenida durante días en su domicilio sin poder salir, según ha explicado la Policía Local en una publicación en Facebook.
Tras corroborar la versión de la víctima con diversos testigos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar y fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
Asimismo, agentes de la unidad de paisano del mismo cuerpo acompañaron a la mujer a las dependencias de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.
