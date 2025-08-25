El Unicaja presenta sus camisetas para la nueva temporada El club, de la mano de Joma, sigue apostando por las rayas verticales en la primera indumentaria, este año con detalles dorados

Nacho Carmona Málaga Lunes, 25 de agosto 2025, 11:18 Comenta Compartir

El Unicaja anuncia, en la semana en la que disputará su primer amistoso de pretemporada, sus dos nuevas equipaciones para la nueva campaña. Fiel a ... su gama cromática habitual, con el verde y el morado en la primera indumentaria y el blanco con los detalles en verde en la segunda, se presenta algo más rompedora que algunos años atrás, combinando las rayas con lo liso y añadiendo detalles en dorado en la local y una banda verde en la visitante, que también tiene detalles en dorado. El morado, eso sí, tendrá menos peso en la ropa de esta temporada que en la de las dos últimas campañas. El 'modelo' ha sido uno de los chicos nuevos, Xavier Castañeda, el primero en pasar reconocimiento médico y en ser presentado.

🎽 EQUIPACIÓN BLANCA



➡️ Novedades: una banda verde en el bajo de la camiseta e inclusión del dorado



😎 ¡A @castaneda_x le sienta muy 🔝!



💚💜 #YoSoyDelUnicaja @JomaSport #EstaHistoriaNoSeCuentaSinTi #EstaCamisetaNoSeSienteSinTi pic.twitter.com/j7id8zLWkh — UnicajaCB (@unicajaCB) August 25, 2025 «Como gran novedad, se añade un tercer color en nuestra piel: el dorado, un guiño brillante a la pasada temporada, que aparece en un ribete que cruza el pecho y los laterales, y rodea el cuello y que se suma a los tonos de la bandera de Málaga. El resultado es una equipación con un brillo inédito, cargada de orgullo, pasión y ambición, diseñada para dejar huella tanto dentro como fuera de la pista», explica el club sobre el tercer color«, explica el club sobre la última novedad de la gama cromática cajista. El club, además, anuncia que las dos equipaciones están ya a la venta en las tiendas de Los Guindos y de la Plaza de la Marina y que en breve lo estarán también en la tienda online. Las camisetas de juego tienen un precio de 65,90 euros, mientras que los pantalones de juego se pueden comprar por 39,90.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión