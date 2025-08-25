Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva primera equipación del Unicaja. Unicaja

El Unicaja presenta sus camisetas para la nueva temporada

El club, de la mano de Joma, sigue apostando por las rayas verticales en la primera indumentaria, este año con detalles dorados

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:18

El Unicaja anuncia, en la semana en la que disputará su primer amistoso de pretemporada, sus dos nuevas equipaciones para la nueva campaña. Fiel a ... su gama cromática habitual, con el verde y el morado en la primera indumentaria y el blanco con los detalles en verde en la segunda, se presenta algo más rompedora que algunos años atrás, combinando las rayas con lo liso y añadiendo detalles en dorado en la local y una banda verde en la visitante, que también tiene detalles en dorado. El morado, eso sí, tendrá menos peso en la ropa de esta temporada que en la de las dos últimas campañas. El 'modelo' ha sido uno de los chicos nuevos, Xavier Castañeda, el primero en pasar reconocimiento médico y en ser presentado.

