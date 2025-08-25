Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Colmenar. SUR

Colmenar decreta tres días de luto por la muerte del ciclista de 17 años

El alcalde de la localidad, José Martín, asegura que alguna calle del pueblo llevará el nombre del joven, Iván Meléndez, en memoria a su figura

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:35

La localidad axárquica de Colmenar está de luto desde la medianoche del domingo hasta las 23.59 horas del miércoles por el fallecimiento del ciclista ... de 17 años Iván Meléndez Luque durante la segunda etapa de la Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero, en la provincia de Soria. El corredor del equipo Tenerife-Cabberty falleció de camino al hospital tras sufrir una aparatosa caída, con muchos compañeros involucrados en la 'montonera'.

