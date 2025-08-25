Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos

Era la una de la tarde cuando salió con su coche hacia el banco para ingresar la recaudación de varios días, que ascendía a los ... 57.000 euros, sin esperar que le romperían la ventanilla y le robarían el bolso donde llevaba el dinero. Los hechos, que los sufrió una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos, se remontan a principios de verano, pero la Policía ha logrado ahora detener a tres personas, supuestamente, implicadas.

El delincuente que ejecutó el plan trató, primero, de abrir la puerta del copiloto, aunque sin éxito al estar activado el cierre de seguridad. Lejos de abandonar el plan y huir, no dudó en fracturar el cristal de la ventanilla para introducir su brazo y arrebatarle a la mujer su bolso, según han explicado desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga.

Pero, la fechoría no fue redonda. En su fuga se le cayó el teléfono móvil, que, un testigo avispado, recogió y le entregó a la Policía Nacional. Fueron los agentes del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Torremolinos los que se hicieron cargo de la investigación para tratar de resolverla.

Las pesquisas arrojaron que, a escasos metros del lugar donde se produjo el asalto, una mujer a bordo de un vehículo de alquiler esperaba al principal sospechoso para facilitarle su huida. Además, los agentes pudieron determinar la complicidad de uno de los supuestos testigos, que rondaba continuamente y seguía de cerca los pasos de la víctima para conocer sus rutinas.

Este último llegó, incluso, a pincharle la rueda trasera de su coche y simular que pretendía ayudarle en un primer plan para robarle el dinero al descuido. Si bien, esta táctica no resultó como esperaban y tuvieron que pasar al robo violento.

Finalmente, tras la reconstrucción y mediante diversas técnicas, los policías lograron identificar al presunto autor material, que se fugó haciendo uso de una identidad falsa, localizarlo y detenerlo en Barcelona gracias a una requisitoria policial. Los otros dos sospechoso también quedaron arrestados, y todos ellos están siendo investigados por un delito de robo.