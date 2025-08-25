Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos

Los presuntos delincuentes estudiaron un plan para asaltar a la mujer en su coche, cuando se dirigía al banco a ingresar la recaudación del negocio

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:17

Era la una de la tarde cuando salió con su coche hacia el banco para ingresar la recaudación de varios días, que ascendía a los ... 57.000 euros, sin esperar que le romperían la ventanilla y le robarían el bolso donde llevaba el dinero. Los hechos, que los sufrió una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos, se remontan a principios de verano, pero la Policía ha logrado ahora detener a tres personas, supuestamente, implicadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  7. 7 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos

Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos