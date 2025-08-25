La Junta da un primer paso para dar solución a Los Asperones

La Junta de Andalucía ha iniciado un trámite importante para el futuro de Los Asperones y de sus habitantes: la delimitación del área territorial que ... ocupa el asentamiento. Es un requisito que marca el Real Decreto que regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Éste contempla un programa de ayudas para la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y de la infravivienda en forma de financiación para rehabilitar, renovar o edificar nuevas viviendas, urbanización o reurbanización de los entornos, pero también procesos de realojos de sus ocupantes y gastos inherentes a su desmantelamiento.

El artículo 119 de la norma establece que, para el reconocimiento de esas ayudas, la zona degradada o el área en que existe chabolismo o infravivienda deberá estar delimitada territorialmente por acuerdo de la comunidad autónoma, por el ayuntamiento o por otra administración competente. Tal y como publica este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el pasado 30 de julio, el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga solicitó a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda acordar la delimitación del Área Degradada Discontinua 'Barriada de los Asperones' de la capital para acogerse a las citadas ayudas.

Cuantía de las ayudas

La cuantía de éstas están recogidas también en la normativa estatal. Por ejemplo, hasta 5.000 euros anuales por unidad de convivencia a realojar durante el tiempo que duren las actuaciones hasta un máximo de cinco años, para las actuaciones de preparación, desarrollo y seguimiento del proceso de realojo, incluidas las actuaciones de mediación vecinal o de acompañamiento social integral individualizado de las unidades de convivencia para favorecer su inclusión. O hasta 5.000 euros por vivienda que se adecúe, hasta 15.000 euros por vivienda que se rehabilite o hasta 50.000 euros por nueva vivienda que se adquiera o construya. También se contemplan subvenciones de hasta el 80% del coste de las obras de demolición de chabolas e infraviviendas o para las obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos.

Lo que no aclara la orden publicada este lunes en el BOJA ni tampoco el Ayuntamiento de Málaga es el plan que tiene para Los Asperones: si su rehabilitación o su desmantelamiento. Fuentes de la Junta afirman que la «finalidad última» del procedimiento es la que marcó la mesa técnica sobre el barrio en el año 2021 y que pasa por abordar su situación desde una perspectiva transversal, tanto desde un punto de vista social, como del empleo, la formación y la vivienda, «al objeto de que las personas que allí residen tengan la suficiente autonomía como para poder salir de esa realidad de infravivienda en la que llevan tantos años y se integren plenamente en la sociedad malagueña». A su vez, desde el Ayuntamiento exponen: «Lo publicado en el BOJA en cuanto a la delimitación del Área Degradada Discontinua 'Los Asperones' en Málaga es un trámite necesario para la obtención de fondos para programas de actuación en la zona».

Análisis sociodemográfico de la zona

De acuerdo con la normativa estatal anteriormente citada, se ha de crear una comisión de seguimiento para la gestión de las áreas con chabolismo o infraviviendas formada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad autónoma y, como paso previo, se ha de contar con un diagnóstico sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del área.

Posiblemente a esos efectos la Junta adjudicaba a Cruz Roja por cerca de 500.000 euros la elaboración de un informe entre cuyos objetivos se encuentra conocer el número de personas y de familias que residen actualmente en Los Asperones, ya que el último estudio sociodemográfico data de 2019 y en él se estimaba que el número de habitantes rondaba los 900, de los que más del 60% tenían menos de 31%, mientras que la tasa de desempleo se calculaba en el entorno del 70% y la de población sin estudios o incluso analfabeta, en un 40,5%. La cuantificación del número de residentes no es fácil porque sus calles no están reconocidas como tales en el callejero, lo que se traduce en discrepancias entre el padrón y el domicilio real de las familias. Así que se sospecha que hay una partes de los residentes que no están empadronados en el asentamiento y puede que haya personas empadronadas que ya no residen ahí. Aunque se intuye que en los últimos tiempos se ha producido un crecimiento demográfico por la proliferación de la autoconstrucción de adosados a las viviendas originales y chabolas.

Cruz Roja aún se encuentra elaborando el estudio que contempla la realización del censo de personas que comparten cada unidad de convivencia a través de visitas domiciliarias, trabajo de campo que también permitirá conocer su grado de inclusión o exclusión social, así como sus dinámicas sociales, grupales y familiares. Además, el informe también permitirá conocer las características de edificación de las viviendas o los recursos de que dispone el barrio en comparación con las necesidades de sus habitantes.

Inversión de casi un millón de euros en cuatro años

El Ayuntamiento de Málaga lleva desde hace años realizando contratos periódicos a través de los que otorga a terceros la realización de actividades para complementar la labor de sus servicios sociales. El último, de este mismo año, tiene un valor estimado que se acerca al millón de euros, a razón de más de 475.000 para los dos años iniciales de plazo de ejecución, prorrogables por otros dos, que ya se encuentran presupuestados.

En este sentido, los servicios sociales del Ayuntamiento han venido requiriendo que las funciones que desempeñan en Los Asperones a través del centro social de la zona bajo la coordinación del Área de Derechos Sociales y los distritos de Puerto de la Torre y Campanillas se complementen al menos en el último quinquenio con servicios ejecutados por otros para luchar contra la exclusión social con la puesta en marcha de acciones, actuaciones, tareas y actividades sociales que aborden la inserción, la educación, la formación, la salud y el medio ambiente, que, afirma el informe de la última licitación, «son el propósito y el objeto de este contrato», con vistas a que se mejore el día a día y la calidad de vida de muchas de las personas que residen en la Barriada de los Asperones.