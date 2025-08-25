Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de Los Asperones con las nuevas construcciones al fondo. Migue Fernández

La Junta da un primer paso para dar solución a Los Asperones

Da orden para que se delimite el área que ocupa la barriada y así el Ayuntamiento de Málaga pueda acceder a las ayudas estatales para actuaciones en barrios degradaos, chabolistas o con infraviviendas

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:54

La Junta de Andalucía ha iniciado un trámite importante para el futuro de Los Asperones y de sus habitantes: la delimitación del área territorial que ... ocupa el asentamiento. Es un requisito que marca el Real Decreto que regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Éste contempla un programa de ayudas para la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y de la infravivienda en forma de financiación para rehabilitar, renovar o edificar nuevas viviendas, urbanización o reurbanización de los entornos, pero también procesos de realojos de sus ocupantes y gastos inherentes a su desmantelamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta da un primer paso para dar solución a Los Asperones

La Junta da un primer paso para dar solución a Los Asperones