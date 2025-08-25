Balance policial de la Feria de Málaga: 64 detenidos y casi 600 actas por drogas y armas

La Feria de Málaga cierra una nueva edición y la Policía Nacional hace balance: 64 personas han sido detenidas por delitos de robo con violencia, ... contra la salud pública, contra la libertad sexual, resistencia y desobediencia y atentado. Además, se han identificado a 5.116 personas y se han levantado 589 actas; la mayoría, por drogas y armas.

Así lo han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que también han detallado que los casi 200 agentes diarios desplegados en el real y en el centro han intervenido en 66 reyertas, han prestado 170 servicios humanitarios, han controlado 94 vehículos y han realizado 63 inspecciones de seguridad privada, así como una intervención en un incidente con lesiones con arma blanca.

Este último episodio ocurrió el lunes 18 de agosto en la puerta de la caseta El Embrujo, adonde acudieron varias unidades policiales tras observar cómo un joven de 18 años estaba siendo perseguido por el personal de seguridad del establecimiento. Los propios vigilantes dieron alcance al sospechoso y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes, que se encontraban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. El personal de seguridad explicó a los policías locales que el joven era, presuntamente, el autor del apuñalamiento a un portero de la caseta, por lo que quedó detenido

Entre los incidentes también destaca una supuesta agresión sexual en una caseta del recinto Cortijo de Torres. Sucedió la madrugada del pasado jueves 21 de agosto, pasado el ecuador de la Feria de Málaga. Eran alrededor de las 1.00 horas cuando una mujer sufrió, presuntamente, tocamientos por parte de un hombre. Hasta la caseta acudieron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que arrestaron al presunto responsable.

De esta manera, el representante en Málaga del Ejecutivo central, Javier Salas, ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en el dispositivo especial y ha asegurado que «ha sido una Feria de Málaga segura gracias al trabajo y al operativo diseñado a tal efecto».

Cabe recordar que un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han formado parte del dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la Feria de Málaga 2025. En concreto, 250 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a siete unidades, y 1.850 de la Policía Nacional, con una media diaria de 200 agentes en la calle.