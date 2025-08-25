Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Balance policial de la Feria de Málaga: 64 detenidos y casi 600 actas por drogas y armas

Los agentes también han intervenido en 66 reyertas y prestado 170 servicios humanitarios

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:03

La Feria de Málaga cierra una nueva edición y la Policía Nacional hace balance: 64 personas han sido detenidas por delitos de robo con violencia, ... contra la salud pública, contra la libertad sexual, resistencia y desobediencia y atentado. Además, se han identificado a 5.116 personas y se han levantado 589 actas; la mayoría, por drogas y armas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  6. 6 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  10. 10 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Balance policial de la Feria de Málaga: 64 detenidos y casi 600 actas por drogas y armas

Balance policial de la Feria de Málaga: 64 detenidos y casi 600 actas por drogas y armas