Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga

Al menos diez personas han tenido que ser asistidas por los servicios sanitarios tras consumir en dicho establecimiento

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:56

La Policía Local de Málaga ha abierto una investigación por una posible intoxicación alimentaria en el real de la Feria. Según las fuentes, todo apunta ... a que su origen sería un puesto de patatas asadas del recinto ferial que ha dejado al menos diez afectados, teniendo que ser algunos de ellos atendidos en un centro hospitalario.

