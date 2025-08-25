Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga

La Policía Local de Málaga ha abierto una investigación por una posible intoxicación alimentaria en el real de la Feria. Según las fuentes, todo apunta ... a que su origen sería un puesto de patatas asadas del recinto ferial que ha dejado al menos diez afectados, teniendo que ser algunos de ellos atendidos en un centro hospitalario.

Los primeros casos, según han precisado a SUR fuentes municipales, se detectaron sobre las 02.50 horas de esta madrugada, en la Avenida de Las Malagueñas. El 061 requirió a una dotación de la Policía Local porque una familia con dos menores presentaba síntomas de intoxicación.

Según relataron a los agentes, habían consumido en un puesto de patatas asadas de la calle Paquiro y, al cabo de unos minutos, empezaron a sentirse mal, con un cuadro de vómitos y diarrea.

El 061 también informó a los policías de que otras personas habían tenido que ser atendidas en el Hospital Clínico con los mismos signos de posible intoxicación, por lo que los funcionarios municipales se personaron en el mismo para saber si guardaban relación.

Fuentes sanitarias han señalado que en las urgencias de este centro se atendió a cuatro miembros de una misma familia, que presentaban un cuadro gastrointestinal. Los afectados, dos hombres y dos mujeres, han recibido el alta en la misma madrugada.

Así, siempre según fuentes próximas a la investigación, se ha detectado que al menos diez personas han tenido que ser asistidas por los servicios sanitarios tras, supuestamente, consumir en dicho puesto de patatas asadas.

Para cuando los agentes llegaron al mismo, el establecimiento ya había sido desmontado, por lo que no se pudo proceder a su inspección para averiguar si todo estaba conforme a la normativa.

No obstante, fue identificado y, de acuerdo con las fuentes, se dará parte al organismo sanitario competente para que indague los hechos. Desde el centro hospitalario también han comunicado la incidencia a medicina preventiva, como suele ser habitual en estos casos.