¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 11 de septiembre de 2025

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:29

Descubre las noticias más relevantes de SUR.es con este resumen rápido.

Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía

El incendio de Benalmádena daña una tubería de saneamiento y origina un vertido de aguas fecales al litoral

Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO

Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos

Salud ultima el trámite para abrir el hospital de día del Clínico en el que se pondrán quimioterapias, pero no concreta fecha

Así se harán las obras del paseo marítimo de Pedregalejo: fases y fechas de los trabajos

Andalucía ya supera la media española de gasto sanitario por habitante

Mucho público en el entreno de la 'Armada' en Marbella

  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  8. 8 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  9. 9 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  10. 10 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada

