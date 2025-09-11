Mucho público en el entreno de la 'Armada' en Marbella

España ultima su puesta a punto para disputar la segunda ronda de los 'qualifiers' ante Dinamarca, desde este sábado a las 12.30, en Marbella. ... Este jueves por la tarde hubo entrenamiento abierto al público y buen ambiente en la pista Manolo Santana de Puente Romano, habilitada para albergar a 4.500 espectadores.

Jaume Munar, Roberto Carballés, Pedro Martínez y Pablo Carreño siguen afinando su forma cara a una serie que puede dar el pase a la Final a 8 de Bolonia (Italia), a mediados de noviembre. En el bando contrario, una Dinamarca con Holger Rune (11º del mundo), Elmer Moller, August Holmgren, Christian Sisgaard y Johannes Ingildsen.

Ampliar Jaume Munar. GERMÁN POZO/RFET

A priori Munar y Carballés se perfilan para disputar los duelos individuales, pero esto puede quedar más definido este viernes (12.00), en el sorteo de emparejamientos, en un acto que se celebrará en el Ayuntamiento de Marbella.

Hay que recordar que España se quedó con cuatro jugadores porque no se puede hacer más de tres cambios respecto al cartel inicial anunciado hace un mes, en el que figuraban Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers, que dieron paso a Munar, Carballés y Carreño.

Ampliar Carballés y Carreño, este jueves. GERMÁN POZO/RFET

Los partidos comenzarán este sábado a las 12.30, con dos duelos individuales. Entre ambos habrá un homenaje al equipo español campeón en el año 2000 de la Copa Davis, la primera Ensaladera para la 'Armada', con Juan Carlos Ferrero, Albert Costa, Álex Corretja y Joan Balcells. Se cumplen 25 años de ese hito.

El domingo, desde las 11.30 se retoma el programa con el duelo de dobles. A continuación, es obligatorio jugar un partido de individuales, y quinto choque, también de 'singles', es opcional, si es que la serie ya está resuelta para uno de los dos contendientes.