Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía

La pesadilla cotidiana para miles de conductores que se ven atrapados por la insuficiencia de la autovía que enlaza Málaga con Rincón de la Victoria ... tiene dos frentes. El primero es el del recorrido por la A-7 propiamente dicha y es objeto de un estudio que lleva a cabo desde hace un año el Ministerio de Transportes. De él saldrá la necesidad de una segunda ronda por el Este; de ampliar carriles, o cualquier otro sistema técnico de calado. El segundo frente es el de los problemas de absorción de las entradas y salidas desde El Limonar hasta el Oeste de Rincón. Y es aquí donde la Diputación (vía Fundación Madeca) y los ayuntamientos de Málaga y Rincón han enviado un proyecto técnico al Gobierno con soluciones imaginativas para mitigar a corto plazo las colas de entrada y salida a la A-7.

El presupuesto de la actuación, que abarca un ámbito de unos 30 kilómetros, supera los 14 millones de euros e incluye el rediseño de siete accesos a la autovía. Se plantean medidas como alargar el tránsito, añadir ramales, rediseñar rotondas, segregar carriles... Todo para aumentar la capacidad de almacenamiento de los enlaces, bajar atascos y, por supuesto, aumentar la seguridad vial. No cabe duda que una fila de coches invadiendo el carril de salida de una autovía resulta a todas luces peligroso.

Las soluciones las han presentado este jueves el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón, Francis Salado, y el regidor malagueño, Francisco de la Torre. Ambos han insistido en la gran relación coste-beneficio de unas obras que debe acometer el Ministerio de Transportes. Son todas obras programables y faseables, lo que facilitaría la cuestión. Y han sostenido que se pueden desarrollar por la vía de emergencia dada la acuciante situación de una infraestructura que se inauguró en los 90, se mejoró en 2003 con la nueva Ronda Este-Rincón, años después con el tercer carril parcial en la Ronda Este, pero que no puede absorber los crecimientos demográficos de Málaga, Rincón, del resto de la Axarquía y de los tráficos procedentes de haber unido por autovía Málaga, Motril y Adra.

Exigencias

Salado ha enmarcado la beligerancia y actitud proactiva de ambas administraciones en la estrategia global de demandar para la provincia de Málaga las grandes infraestructuras que necesita, como el tren de la Costa o la mejora del Cercanías. Y ha recordado cómo De la Torre, vía Promálaga, presentó en 2017 el anteproyecto del Vial Perimetral, una segunda ronda por el Este que enlazaría Chilches con el Puerto de la Torre.

«Tenemos un gran colapso, atascos... La situación ha empeorado mucho y no se ha invertido nada para solucionar este problema», ha dicho el presidente provincial.

«Proponemos actuar en los accesos y enlaces para evitar cuellos de botella, que son un factor de preocupante inseguridad vial», ha incidido.

Salado ha remarcado que el 2 de mayo se le envió el proyecto al Ministerio, junto con una carta conjunta con De la Torre. No hay respuesta y se está a la espera de la convocatoria formal de la Mesa de Movilidad.

Faseables y viables

«Son factibles, viables y pueden abordarse como obras de emergencia. Porque esto es una emergencia. No es algo para lo que tengamos que esperar años. Hay colapso en el desplazamiento diario de miles de conductores», ha aseverado, al tiempo que ha contrapuesto el coste de la actuación con los derivados del exceso de emisiones, las jornadas laborales perdidas o los siniestros de tráfico.

Salado ha recordado que Rincón ha pasado de 17.000 habitantes en los 90 a los 53.000 actuales; que Vélez ha subido de 50.000 a 86.000, o que Málaga ha crecido en 76.000 censados.

Por su parte, De la Torre ha afirmado que ve difícil una inversión más rentable en toda España: « El efecto es mucho con relativo poco dinero». Y también se ha referido al Vial Perimetral.

El regidor ha insistido en los indicadores muy fuertes de crecimiento tanto en Málaga como en Rincón en cuanto a aforos y a tráfico. «Lo lógico es que el Ministerio acepte y apoye estas medidas», ha manifestado.

En cuanto a la evolución del tráfico, el informe técnico, cifra un crecimiento en una década del 40% en la Ronda Este (Carretera de los Montes), en la misma vía (El Palo), en un 79%; en la variante de Rincón (Benagalbón), en un 56%, y entre Rincón y Vélez en Almayate en un 41%. Son todos indicadores que no se acercan a los parámetros deseables de gestión y explotación de una infraestructura viaria.

Y éstas son las siete intervenciones propuestas, que ha detallado el ingeniero Carlos Atienza, de Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI):

1. Enlaces en El Limonar

En los accesos desde El Limonar se proyecta un lazo al norte. Al sur, se plantea segregar carriles. Se presupuesta esta acción en 3,7 millones de euros.

Ampliar Enlace de El Limonar.

Son soluciones faseables, son independientes y priorizables, se ha explicado por parte del equipo técnico.

2. Pedregalejo

Al norte, se propone una alternativa similar al Limonar con lazo nuevo que alargue el trayecto. Y al sur, por cuestión de espacio, no se pueden segregar carriles pero se prolonga la capacidad de almacenamiento para no invadir la calzada. El tiempo de espera será el mismo, pero la seguridad vial crece notablemente. El coste, siempre sin IVA, rondaría los 1,78 millones de euros.

Ampliar Enlace de Pedregalejo.

3. El Palo

En el norte en la bajada de Pinares se adaptan las rasantes, se rebaja pendiente y se rectifica la calle. Y se pone una glorieta. Al sur, se quiere duplicar el carril y mejorar pendientes de hasta el 21 y dejarlas en un 12%. El coste rondaría 1,78 millones.

Ampliar El Palo.

4. Cala del Moral

Aquí se busca dividir el problema y dar salida a los usuarios hacia la Cueva del Tesoro, Centro Comercial etc. Se plantean carriles segregados. El importe estimado es de 2,5 millones de euros.

Ampliar La Cala del Moral.

5. Rincón de la Victoria

Se dibujan nudos arriba del enlace y glorietas de transición y se plantea una reordenación de los accesos. El coste superaría 1,35 millones, sin incluir impuestos.

Ampliar Rincón de la Victoria.

6. Benagalbón

Aquí se opta por mejorar las cuñas de aceleración y desaceleración para obligar paradas en la incorporación a la vía. El presupuesto rondaría los 340.000 euros.

Ampliar Benagalbón.

7. Añoreta

Se plantea reordenar los flujos con dos glorietas y hacer más largos los trayectos de incorporación. Se gana en visibilidad y capacidad de adaptación a la vía. El importe estimado es de 990.000 euros.