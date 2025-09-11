El Gobierno convoca una nueva reunión de la mesa de movilidad de la Costa del Sol

El Ministerio de Transportes convoca a los alcaldes, la Consejería de Fomento de la Junta y la Diputación Provincial a una nueva reunión de la ... mesa de movilidad de la Costa del Sol. La cita está prevista, inicialmente, para el próximo 30 de septiembre en Málaga capital (previsiblemente, en la Subdelegación del Gobierno), y dará continuidad a las que tuvieron lugar en julio y noviembre del año pasado.

Estos encuentros fueron el embrión del estudio de viabilidad del tren litoral, que ya está en marcha para determinar de qué forma y entre qué puntos se debe desarrollar la nueva conexión ferroviaria a lo largo de la franja costera.

Así como un segundo análisis de los accesos viarios de la Costa del Sol, también en ejecución, y que tomará en cuenta las posibilidades de crear nuevas conexiones entre la autovía A-7 y la autopista AP-7, para mejorar el servicio y la captación de vehículos en corto recorrido de la segunda; entre otras muchas opciones para paliar el caos circulatorio entre la capital y Marbella.

La mejora del Cercanías y las ayudas del peaje de la autopista serán temas centrales en esta nueva reunión de todas las administraciones implicadas

Transportes también está ultimando el estudio de alternativas para la mejora del tráfico en la Gran Málaga (el área metropolitana de la capital), en especial en el entorno de Rincón de la Victoria, donde se plantea como principales opciones crear una nueva Hiperronda Este, o bien aportar un tercer carril a la variante actual.

Mejoras para el Cercanías

En esta ocasión, la intención del Ministerio es abordar el nivel de avance de ambos estudios, así como las necesidades de mejoras en la línea C1 de Cercanías (Málaga-Fuengirola), donde también se trabaja ya en el proyecto de la duplicación de la vía a su paso por el Campamento Benítez; así como actuaciones para mejorar el tráfico privado y el transporte público interurbano a medio plazo.

Mientras, por parte de los alcaldes costeros y los representantes de la Consejería de Fomento de la Junta, no se dejará pasar la oportunidad de estar frente a frente con los responsables del Ministerio de Transportes para volver a exigir más subvenciones para los usuarios habituales en la autopista de la Costa (AP-7), que tiene unas ayudas mucho más bajas que otras vías similares en el norte del país.