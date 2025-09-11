Así se harán las obras del paseo marítimo de Pedregalejo: fases y fechas de los trabajos

El Ayuntamiento de Málaga ha desvelado este jueves cómo va a realizar las obras para renovar el paseo marítimo de Pedregalejo que, como informó SUR este martes ... , están ya en la cuenta atrás para su inicio en las próximas semanas una vez que la Gerencia de Urbanismo ha firmado el contrato con la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, que las ejecutará con un presupuesto de 5.725.039 euros y un plazo de diez meses.

La obra se iniciará en la primera quincena de octubre y se desarrollará en dos fases. La primera de ellas, que durará unos ocho meses, implicará trabajos simultáneos en cuatro ámbitos del paseo (oeste, centro, norte-sur y este). Las zonas oeste (plaza del Varadero, junto a los Astilleros Nereo) y este (plaza Las Palmeras, junto al arroyo Jaboneros), en los extremos, se utilizarán para el acopio del material, de forma que la obra irá avanzando hasta confluir en la plaza del Ancla (ubicada a la altura del número 77 del paseo, en la intersección con calle Berlioz).

Los cuatro ámbitos de la primera fase son:

1-. Plaza del Varadero (Astilleros): Se utilizará como punto principal de acopio de la zona oeste. A partir de este sector, la obra avanzará en dirección este.

2-. Plaza del Ancla, en la intersección entre el paseo marítimo (número 77) y la calle Berlioz: Se contempla la ejecución de una nueva estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) que conllevará el desvío de servicios en primer lugar. Aproximadamente en noviembre, se iniciarán los trabajos de demolición y movimiento de tierras.

3-. Calle Venezuela: Los trabajos se iniciarán con la demolición y el desvío de las redes de saneamiento y abastecimiento para posteriormente ejecutar las mejoras en el drenaje de la zona. En este caso, podrán verse afectados los accesos de vehículos a las viviendas.

4-. Plaza de las Palmeras: Se establecerá desde el inicio como zona de acopio para el sector este, iniciando demoliciones, movimientos de tierra y pavimentaciones en dirección oeste. La ejecución se llevará a cabo inicialmente en las zonas más alejadas de las fachadas y posteriormente en los tramos situados frente a ellas.

La segunda fase conllevará la ejecución del pavimentado y los acabados finales del paseo.

Limitaciones en los accesos a los garajes privados

Desde el Consistorio han asegurado que se dispondrán pasillos peatonales mientras se realizan las actuaciones, y que el acceso de los vecinos a sus viviendas «estará totalmente garantizado». Lo que no garantiza es la entrada sin límites a los garajes privados que, en momentos puntuales, tendrá que impedirse. «En cualquier caso, se procurará que los tiempos de interrupción sean los mínimos y se priorizará el acceso a primera y última hora del día», han señalado.

En cuanto a los numerosos negocios de hostelería existentes en la zona, desde Urbanismo han señalado que «se garantizará el acceso mediante pasillos y pasarelas». «A medida que la obra vaya avanzando y que vayan hormigonándose los distintos tramos del paseo marítimo, se permitirá a los hosteleros que lo deseen, siempre que las condiciones de los trabajos lo permitan, que realicen un uso provisional del espacio para que puedan ofrecer servicio», han detallado, al tiempo que han anunciado que, una vez terminada la obra, el Área de Comercio aprobará «un plan de aprovechamiento que regulará las características del mobiliario a utilizar al objeto de ofrecer una imagen de homogeneidad».

La plaza de las Palmeras quedará inutilizada durante la obra como zona de aparcamiento y solo se permitirá la entrada de residentes. Una vez que finalicen los trabajos, se recuperará como zona de estacionamiento. Asimismo, habrá afecciones respecto a la recogida de residuos y la ubicación provisional de contenedores. Además, se desviará la carga y descarga a otras vías. Desde el Ayuntamiento han informado que irán comunicando todos estos cambios.

El equipo de gobierno municipal se ha reunido este jueves con la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) que preside Javier Frutos para informarles de la planificación de la obra. En este encuentro, ha pedido a los empresarios de bares y restaurantes que retiren las estructuras metálicas fijas que tienen colocadas en el paseo. Deberán estar desmontadas a medida que los trabajos se desarrollen en los ámbitos previstos. El Ayuntamiento se ha comprometido a crear una mesa técnica para el seguimiento de las obras, y ofrecer información a hosteleros y vecinos.