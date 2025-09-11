Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto para renovar el paseo marítimo de Pedregalejo. Sur

Así se harán las obras del paseo marítimo de Pedregalejo: fases y fechas de los trabajos

El Ayuntamiento establece dos etapas y anuncia que aprobará un plan para unificar el mobiliario de las terrazas de los negocios de hostelería

Jesús Hinojosa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:01

El Ayuntamiento de Málaga ha desvelado este jueves cómo va a realizar las obras para renovar el paseo marítimo de Pedregalejo que, como informó SUR este martes ... , están ya en la cuenta atrás para su inicio en las próximas semanas una vez que la Gerencia de Urbanismo ha firmado el contrato con la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, que las ejecutará con un presupuesto de 5.725.039 euros y un plazo de diez meses.

