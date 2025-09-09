Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga

El inicio de las obras de reforma del paseo marítimo de Pedregalejo está definitivamente en su cuenta atrás. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha firmado ... este martes con la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, con sede en Madrid, el contrato por el que esta constructora acometerá la remodelación de este enclave del litoral este. Eso significa que, en el plazo máximo de un mes, debe firmarse el acta de inicio de los trabajos, que están valorados en 5,7 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

Por parte del equipo de gobierno municipal no se ha informado aún de las diferentes fases en las que se llevará a cabo este proyecto. Asimismo, empresarios de hostelería de la zona consultados por SUR han apuntado que todavía no han sido convocados por el Ayuntamiento a una reunión para informarles sobre cómo se va a desarrollar esta actuación urbanística. No obstante, desde el Consistorio han asegurado que «esta semana se consensuará con hosteleros el faseado de la obra» y se dará difusión al plan de los trabajos.

La intervención persigue ganar más espacios peatonales mediante la supresión de las distintas alturas del paseo, la reordenación de las terrazas y la ampliación de las zonas de acceso a la playa. Además, lo dotará de pérgolas, bancos y una nueva iluminación, según han explicado desde el Consistorio, que por ahora mantiene en suspenso la reforma que también planeó para el paseo marítimo de El Palo, a la espera de someterla a una consulta ciudadana.

El paseo de Pedregalejo tiene una longitud de 1,2 kilómetros y una anchura media de ocho metros. Para ganar espacio para el peatón, desde Urbanismo se ha proyectado una reordenación de las terrazas de los bares y restaurantes de forma que mantendrán la ocupación actual autorizada, pero sustituyendo las estructuras fijas por otras instalaciones más permeables y que puedan ser retiradas cuando el negocio esté cerrado.

Plataforma a un mismo nivel

Asimismo, la reforma incluye la supresión de la diferencia de cotas actual provocada por un bordillo, de modo que se consiga una única plataforma en todo el paseo. Además, se instalará una pérgola metálica de 4,25 metros de altura y 5 metros de anchura para proporcionar sombra. Igualmente, se contemplan quioscos y aseos en distintos puntos, así como la colocación de bancos tanto bajo las pérgolas como en el entorno de la plaza de Nereo (estos últimos serán tipo tumbona). Los accesos a la playa se ampliarán, «de forma que prácticamente todo el frente del acceso sea un punto de bajada a la playa bien mediante escalones de gran formato bien mediante rampa», han explicado desde el Consistorio.

El nuevo pavimento estará formado por piezas de hormigón prefabricadas con anchos variables entre 40 y 100 centímetros que serán colocadas siguiendo un patrón de transversalidad para dar sensación de amplitud.

De igual modo, el Ayuntamiento renovará la grada que se encuentra entre la plaza de Julián Almoguera y las Acacias para convertirla en un espacio más diáfano y permitir su uso para distintas actividades, como el cine de verano. El principal acceso a esta grada desde el norte estará pavimentado con piedra natural, el alumbrado estará situado en el suelo y se trasladará el ancla que se encuentra junto al restaurante El Merlo.

Plaza de las Acacias

Además, se proyecta el rediseño de la plaza de las Acacias a través de la reordenación de los aparcamientos para aportar más espacio para los peatones. Así, los estacionamientos existentes serán señalizados con una anchura de 2,5 metros y 5 metros de largo. «Esta disposición maximiza el número de plazas, permitiendo espacio suficiente para los giros y dejando una calle de maniobras de 5 metros como mínimo», han puntualizado desde Urbanismo.

En cuanto a la jardinería, las zonas verdes de los accesos a la playa verán reducida su extensión, si bien se mantendrán la mayoría de las especies arbóreas existentes, como las palmeras. Las que colisionen con el proyecto serán trasladadas a la plaza de las Acacias, donde también serán plantados nuevos ejemplares. En la plaza Miguelito El Cariñoso se mantendrán los árboles, y está prevista la plantación de pinos en varios puntos, como en las proximidades del restaurante Rompeolas.

La actuación prevé la instalación de nuevos tramos de tuberías, la reposición de los sistemas de riego, la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales que sustituya a la actual que se encuentra en la plaza de Miguelito el Cariñoso y la modificación de la red de aguas pluviales. Asimismo, está prevista la instalación de nuevas luminarias led en el paseo marítimo, iluminación indirecta enterrada en el suelo para los accesos a la playa o la nueva grada, otras ancladas a las fachadas para alumbrar los pasajes existentes entre el paseo y las calles paralelas, y postes que alberguen proyectores a distintas alturas para las zonas más amplias como las playas y la plaza de las Acacias.