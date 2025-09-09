Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación de una de las zonas del paseo de Pedregalejo, tras la reforma. Sur

Cuenta atrás para el inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga

Urbanismo firma el contrato con la constructora que acometerá los trabajos, que tiene el plazo de un mes para iniciar la remodelación

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:26

El inicio de las obras de reforma del paseo marítimo de Pedregalejo está definitivamente en su cuenta atrás. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha firmado ... este martes con la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, con sede en Madrid, el contrato por el que esta constructora acometerá la remodelación de este enclave del litoral este. Eso significa que, en el plazo máximo de un mes, debe firmarse el acta de inicio de los trabajos, que están valorados en 5,7 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

