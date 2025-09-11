Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moreno, en la sesión de control del Parlamento. Efe

Andalucía supera por primera vez la media de España en gasto sanitario por habitante

Se eleva el gasto en este ámbito hasta los 1.764 euros por ciudadano

SUR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:44

Andalucía ha superado la media de España en gasto sanitario por habitante por primera vez en su historia. Así lo refleja el informe 'Recursos Económicos ... del Sistema Nacional de Salud', publicado en agosto por el Ministerio de Sanidad, en el que se desglosa el esfuerzo que las comunidades autónomas realizan en la sanidad pública y lo contextualiza con el que efectúa el resto de ellas.

