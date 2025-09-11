Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja; José Manuel Domínguez, presidente; y Manuel Atencia, secretario de los consejos de administración de Fundatia y LiveUpp. Salvador Salas

Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO

Pone en marcha un holding, Fundatia, con un patrimonio de 180 millones de euros que en 2028 ascenderá hasta los 350

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:33

Fundación Unicaja ganará músculo para desarrollar su obra social y al dividendo del banco del que es primer accionista, que ahora constituye el grueso de ... sus ingresos, sumará los frutos de una sociedad inversora, Fundatia, que ha presentado este martes en su sede de la plaza del Obispo de Málaga.

