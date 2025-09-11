Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO

Fundación Unicaja ganará músculo para desarrollar su obra social y al dividendo del banco del que es primer accionista, que ahora constituye el grueso de ... sus ingresos, sumará los frutos de una sociedad inversora, Fundatia, que ha presentado este martes en su sede de la plaza del Obispo de Málaga.

Para este año la institución estima que contará con unos recursos de 140 millones de euros para hacer obra social, de los que el 80%, 112 millones, proceden del dividendo del banco, de Unicaja, del que controlan un 31% del capital. Para completar el total del presupuesto, ahora mismo se suman los rendimientos de sus inversiones en renta fija y en renta variable, además de los beneficios de Monte Activo (su monte de piedad) y los ingresos procedentes de su actividad propia. En cuanto al balance, de los 2.186 millones de euros en activos con que cuenta, la participación en Unicaja explica del entorno de los 1.800 millones de euros.

José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja, explicó que espera que los ingresos procedentes del dividendo del banco continúen. De hecho, éstos son crecientes porque la entidad ha mejorado tanto los beneficios como la retribución a sus accionistas en los últimos tiempos. Pero Domínguez mostró su intención y su deseo de «complementar esos ingresos con otros como la rentabilización de la cartera de renta fija y de renta variable», que se reforzarán a partir de ahora y a los que se incorporará un novedoso componente, la promoción inmobiliaria o, como el presidente de la Fundación planteó: «Un objetivo importante es entrar a desempeñar un papel para abordar un problema social tan relevante como es el déficit de vivienda».

Fundatia nace con tres líneas de negocio

180 millones de euros con este patrimonio surge el nuevo holding y se espera que el volumen gestionado en 2028 alcance los 350 millones de euros.

La sociedad holding que presentó este martes Fundación Unicaja va a desarrollar tres líneas de negocio con un patrimonio que partirá de los 180 millones de euros en este 2025 y que alcanzará los 350 millones en 2028. La primera de ellas será la inversión en empresas no cotizadas con participaciones que no serán de control, pero sí estables. Tal y como abundó el director general de la institución, Sergio Corral, el nicho objetivo de este área de la nueva sociedad inversora son empresas andaluzas con un beneficio bruto de explotación (ebitda) de entre uno y ocho millones de euros y con un elevado peso en la economía local de sectores tales como el agroalimentario, el tecnológico, el turístico o el energético, entre otros. Lo que se pretende es acompañar a estas compañías con inversiones de entre tres y seis millones de euros y un periodo de inversión de entre cinco y siete años. El hólding ya ha detectado la existencia de alrededor de mil empresas de estas características en Andalucía. Corral recordó que la Fundación Unicaja ya cuenta ahora con otro instrumento inversor, Fundalogy, pero éste se ciñe a empresas en una fase de desarrollo más incipiente, con tinte más social y a las que se aporta tickets más pequeños.

Ampliar Salvador Salas

Una segunda rama del holding es la inversión en activos financieros, como renta fija o renta variable, de manera eficaz y midiendo muy bien la ecuación rentabilidad-riesgo. Apostarán por invertir en activos líquidos, es decir, en los que se pueda invertir y desinvertir rápidamente. En renta fija, escogerán emisiones con rating 'investment grade'; y en renta variable, siempre acciones de empresas de países desarrollados.

Para tomar estas decisiones de inversión, contarán con dos comités técnicos, uno de mercados con cinco especialistas en la materia, y otro de empresas no cotizadas. Y, además, han fichado a Rafael Moreno Romero como director general, que hasta hace poco era director de la oficina de Málaga de Abante, con lo que su responsabilidad abarcaba toda Andalucía oriental.

Promociones de viviendas en alquiler

En cuanto a la división inmobiliaria, toma la forma de una sociedad promotora llamada LiveUpp. «El actual problema de acceso a la vivienda y la escasez de vivienda social en nuestro país han motivado la voluntad de la Fundación de desarrollar una nueva línea de actividad basada en la VPO», defendió Corral, que hizo referencia a informes que cifran en 200.000 las viviendas que faltan en Andalucía y que datan en un 5,7% lo que pesan las VPO en el parque inmobiliario total, así como a la baja tasa de emancipación de los jóvenes y a los alarmantes indicadores de esfuerzo que hay que realizar para comprar un piso. «Éste es un proyecto para intentar aportar algo a esta situación», agregó el director general de la Fundación.

10 millones de euros con ese capital nace LiveUpp, que pretende contar con financiación del ICO para desarrollar sus proyectos.

Su plan es construir viviendas de protección oficial destinadas al alquiler en suelos de titularidad pública. Además, apuntaron que buscan que esos solares se encuentren o bien cerca del mar o bien cerca de los centros de las ciudades, es decir, en lugares singulares y bien ubicados. Corral explicó que la idea del proyecto no es sólo construir viviendas, sino desarrollar «ese concepto social de comunidad», porque se pretende que las promociones cuenten con zonas comunes y deportivas, espacios sociales, culturales, lugares formativos, huertos ecológicos e incluso locales de coworking.

En cuanto a los proyectos que pueden estar ya bosquejando, los suelos que están buscando, los directivos de la Fundación desvelaron que ahora mismo están trabajando con dos posibles opciones para desarrollar viviendas, una de las cuales está en Málaga. Confesaron que quieren comenzar lo más pronto posible y que antes de que finalice el año pueden estar ya iniciando alguna promoción. Desean mostrar la viabilidad del proyecto: «Lo importante es arrancar y poner de relieve que es factible combinar la solvencia con el componente social», afirmaron, porque además quieren convertirse en espejo para otros.

LiveUpp, que también contará con un comité técnico experto, nace con un músculo de diez millones de euros, aunque como avanzó Corral, la idea es contar con financiación ajena, en particular del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para efectuar el desarrollo. Además, avanzaron que una vez estén construidas las viviendas nacerá una sociedad inmobiliaria arrendadora.

Nueva estructura y consejos de administración

En cuanto a la estructura societaria, Fundación Bancaria Unicaja contará con el 100% de Monte Activo, el 100% de Fundalogy, el 31,22% de Unicaja y el 100% de esta nueva sociedad inversora que a su vez controlará las participaciones en las empresas cotizadas y no cotizadas, el 40% de Utamed, la promotora y también la sociedad inmobiliaria arrendadora que nacerá una vez las casas estén construidas y en alquiler.

Cada sociedad, Fundatia y LiveUpp, contarán con sus respectivos consejos de administración. El de la primera está compuesto por José M. Domínguez Martínez (presidente), Federico Beltrán Galindo, Sergio Corral Delgado, Juan Luis Galán Delgado, María Mata Fuentes, Ignacio Peinado Guerrero, Esther Sánchez Manzano, Alicia Vicente Andrés y Álvaro Villacorta Fernández. Su director general es Rafael Moreno Romero y el secretario y vicesecretario del consejo son, respectivamente, Manuel Atencia Robledo y Antonio Jesús López Expósito. El consejo de LiveUpp está compuesto por José M. Domínguez Martínez (presidente), Violeta Aragón Correa, Ángel García Vidal, Antonio Manuel Rando Ortiz y Francisco Javier Russinés Torregrosa. Su director general es Joaquín Osuna Rodríguez y el secretario y la vicesecretaria del Consejo son, respectivamente, Manuel Atencia Robledo y Marta Aurioles Cordones.