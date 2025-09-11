Salud ultima el trámite para abrir el hospital de día del Clínico en el que se pondrán quimioterapias, pero no concreta fecha

Las obras del nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico Universitario Virgen de la Victoria concluyeron a finales de 2024 y, desde enero, las instalaciones ... están a la espera de su inauguración. Unos 250 enfermos de cáncer reciben ahora sus tratamientos en otra zona que ya se ha quedado pequeña. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha subrayado durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía de hoy que el Gobierno andaluz trabaja con determinación para que el centro abra sus puertas en el menor tiempo posible. «Estamos trabajando sin descanso para que el hospital de día Oncohematológico de Málaga pueda abrir sus puertas lo antes posible con todas las garantías para pacientes y familiares», ha destacado. Aceleran el ritmo para abrir lo antes posible, pero sigue sin existir fecha nueve meses después, aunque parece inminente la apertura.

«Nuestro compromiso con la provincia malagueña y con el nuevo hospital de día es firme ya que se trata de una infraestructura muy anhelada, también por este Gobierno, que la ha impulsado convencido de que supone una mejora para la atención de los pacientes oncológicos, hematológicos y sus familias», ha asegurado Hernández.

«Comprendemos la demanda de los pacientes y sus familiares. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio y para ello se están perfilando los últimos trámites», ha insistido. En este sentido, ha recordado que «los pacientes y sus familias se encuentran en una situación muy delicada y sabemos que las actuales infraestructuras requieren un refuerzo, por eso, hemos hecho estas obras de reforma y ampliación para que el nuevo hospital de día oncohematológico sea una realidad».

No obstante, mientras se pone en marcha esta nueva infraestructura, los pacientes que necesiten del servicio siguen siendo atendidos en el centro hospitalario, ha recalcado.

Hasta ahora, el problema ha sido el mobiliario o, mejor dicho, la falta de él, porque las dependencias físicas están concluidas, pero se había de concretar el traslado a finales de año o en enero, aunque fuera por etapas. Todo estaba pendiente de ello: camas, sillones, mesitas de noche, mesas, sillas y ordenadores, lo que podría costar más de 600.000 euros y los trámites administrativos eran complejos. Eso es lo que ha defendido la Junta hasta ahora y así lo hizo saber el delegado Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, el pasado 14 de julio: «Muchas de las cosas ya están compradas. Cuando digo un acuerdo marco, eso significa que hay que sacar licitaciones, sacarlo en el BOJA, publicarla, y que se presenten ofertas de empresas que venden ordenadores, mesas, sillas, retinógrafos, mamógrafos, equipamiento tecnológico. Eso tiene un proceso legal. Eso tiene unos meses. Muchas cosas están compradas ya y se están montando. ¿Tú quieres que yo ponga una fecha? No lo sé, porque depende de la adjudicación de un concurso», recalcó. A finales de mayo también explicó que la apertura era inminente.

El nuevo hospital de día supondrá una ampliación significativa respecto al actual. La superficie pasará de 625 a 1.351 metros cuadrados, duplicando su capacidad. Los espacios de espera crecerán de 100 a 313 metros cuadrados, y el área de tratamiento de 150 a 436 metros cuadrados. Además, se doblan los sillones de tratamiento, de 15 a 31; las consultas de Oncología aumentarán de siete a 16; y las de Hematología pasarán de tres a ocho, con 12 camas y cuatro más para necesidades de aislamiento.

Otras inversiones

La consejera también ha querido poner en valor el esfuerzo inversor realizado en la provincia. Como ejemplo, ha señalado que en las urgencias del Hospital Regional «no se intervenía desde 1976, 49 años, y este Gobierno las ha reformado con actuaciones de mejora, nuevo equipamiento, tecnología». Desde 2019, la inversión en infraestructuras sanitarias en Málaga ha superado los 330 millones de euros, lo que representa un 627% más de lo invertido entre 2011 y 2018.