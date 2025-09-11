Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instalaciones ya terminadas, pero sin abrir aún. SUR

Salud ultima el trámite para abrir el hospital de día del Clínico en el que se pondrán quimioterapias, pero no concreta fecha

Los pacientes siguen siendo atendidos en el centro hospitalario mientras se pone en marcha esta nueva infraestructura

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:12

Las obras del nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Clínico Universitario Virgen de la Victoria concluyeron a finales de 2024 y, desde enero, las instalaciones ... están a la espera de su inauguración. Unos 250 enfermos de cáncer reciben ahora sus tratamientos en otra zona que ya se ha quedado pequeña. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha subrayado durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía de hoy que el Gobierno andaluz trabaja con determinación para que el centro abra sus puertas en el menor tiempo posible. «Estamos trabajando sin descanso para que el hospital de día Oncohematológico de Málaga pueda abrir sus puertas lo antes posible con todas las garantías para pacientes y familiares», ha destacado. Aceleran el ritmo para abrir lo antes posible, pero sigue sin existir fecha nueve meses después, aunque parece inminente la apertura.

