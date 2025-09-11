El incendio de Benalmádena daña una tubería de saneamiento y origina un vertido de aguas fecales al litoral

Las consecuencias del incendio que se ha declarado esta madrugada en Benalmádena, originado en un chalé okupado, según las primeras investigaciones, también se notan ... en su costa.

A consecuencia de las llamas, que han afectado una zona que se extiende desde la Carretera del Sol hacia urbanizaciones en Finca Casablanca y Torremuelle, ha sufrido daños una tubería de la red saneamiento, con una rotura a lo largo de unos 200 metros, esto, a su vez, tal y como ha informado el Ayuntamiento, ha originado un vertido de aguas fecales en el entorno de la playa de Torremuelle. Por ello, se han cerrado los accesos y prohibido el baño en este tramo de la costa benalmadense hasta nuevo aviso. La empresa de aguas, Emabesa, trabaja ya en la reparación de la tubería, como apunta el Gobierno local en un comunicado, aunque se prevé que estas labores requieran varios días para completarse.

Es uno de los datos que han aportado desde la Administración local del municipio costasoleño, cuyo alcalde, José Antonio Lara, ha estado desde el primer momento al frente del amplio operativo que se ha movilizado para sofocar unas llamas que avanzaban con gran rapidez, debido al fuerte terral reinante. Durante horas, los esfuerzos se centran en refrescar el terreno y evitar una posible reactivación del fuego. También han regresado a sus viviendas, que habían sido evacuadas, 90 personas. A las 16.30, se ha dado ya por extinguido el fuego.

El incendio comenzó a las 2.30 horas y el Plan de Emergencias Municipal ya estaba activo apenas medio hora después, con el máximo responsable municipal al frente de servicios de emergencia, desde el puesto de mando habilitado para estar al tanto de la evolución de un incendio, en palabras de Lara, «muy virulento como consecuencia de la fuerza del viento, que ha cambiado en varias ocasiones de dirección, dificultando las tareas de extinción».

De hecho, se ha incorporado un helicóptero del Infoca para reforzar las labores de extinción desde el aire, con el apoyo de cuadrillas terrestres. Del mismo modo, se han desplazado a la 061, con un puesto médico avanzado y una UVI móvil, Protección Civil, y Servicios Operativos, con cinco cisternas para suministrar agua, en una labor a destajo junto a efectivos de Bomberos, Policía Local y Nacional. Además, como ha agradecido el alcalde, han acudido bomberos de municipios vecinos como Málaga, Torremolinos, Fuengirola y Marbella, entre otros, así como del Consorcio Provincial de Bomberos.

A las puertas de las urbanizaciones

«El fuego afectó a zonas verdes y amplias que estaban bordeando urbanizaciones», ha aclarado el alcalde, lo que ha obligado al traslado de los residentes al Hotel Benalma y al Pabellón de Benalmádena Pueblo.

Además de la vuelta de los evacuados a sus domicilios, se ha recuperado la circulación ferroviaria entre Benalmádena y Fuengirola; la Carretera del Sol permanece cortada al tráfico, para garantizar la seguridad, mientras el helicóptero del Infoca trabaja para refrescar los puntos calientes. La Policía Científica de la Comisaría investiga las causas del incendio y se evaluarán los daños que ha podido ocasionar el fuego.

Juan Antonio Lara ha agradecido también la colaboración ciudadana, así como de los residentes afectados y el esfuerzo de todos los equipos de emergencia por seguir trabajando para garantizar la seguridad y la vuelta a la normalidad, ya que, ha destacado «lo más grave ha pasado».