La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
Los primeros indicios señalan que las llamas son fruto de una negligencia humana
Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:28
El origen del fuego que ha tenido en vilo a Benalmádena esta madrugada es, según los primeros indicios, humano. Tal y como ha podido saber ... SUR, la causa más probable que se baraja es una negligencia por parte de las personas que residen en una casa okupada, situada en el entorno de la zona donde han comenzado las llamas. El fuerte viento reinante habría hecho el resto para ayudar a que la situación se volviera delicada y obligara al desalojo de unas 200 personas, vecinos de las urbanizaciones de Torremuelle, en Benalmádena Costa, y al corte de la circulación del servicio de Cercanías (ya restablecido).
El fuego, explican fuentes municipales, se expandió desde la parte más alta de Carretera del Sol hacia abajo, afectando a áreas urbanizadas. Dada la situación de peligro, se movilizaron recursos de Bomberos de Benalmádena, Consorcio Provincial de Bomberos, Bomberos de Fuengirola y Málaga capital y han participando en la evacuación la Policía Local y la Policía Nacional.
El alcalde, Juan Antonio Lara, activó a las 3.00 horas el Plan de Emergencias Municipal, recibiéndose medios del 061, con un puesto médico avanzado y una UVI móvil, recursos de INFOCA, con al menos cinco cuadrillas terrestres, y recursos de Protección Civil y cinco cisternas de los Servicios Operativos Municipales.
Desde el Ayuntamiento destacan que no se han producido daños personales excepto un accidente laboral leve.
