Trabajos de refresco en la zona afectada, esta mañana.

Trabajos de refresco en la zona afectada, esta mañana. Salvador Salas

La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado

Los primeros indicios señalan que las llamas son fruto de una negligencia humana

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:28

El origen del fuego que ha tenido en vilo a Benalmádena esta madrugada es, según los primeros indicios, humano. Tal y como ha podido saber ... SUR, la causa más probable que se baraja es una negligencia por parte de las personas que residen en una casa okupada, situada en el entorno de la zona donde han comenzado las llamas. El fuerte viento reinante habría hecho el resto para ayudar a que la situación se volviera delicada y obligara al desalojo de unas 200 personas, vecinos de las urbanizaciones de Torremuelle, en Benalmádena Costa, y al corte de la circulación del servicio de Cercanías (ya restablecido).

