Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías

Un incendio urbano declarado en la madrugada de este jueves en Benalmádena -en la zona de Torremuelle- ha obligado al desalojo de preventivo de varias ... viviendas. El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Benalmádena Pueblo para acoger temporalmente a las personas afectadas por este suceso. Por su parte, desde ADIF informan que la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola permanece cortada en el tramo entre Benalmádena y Fuengirola al estar el fuego próximo a la vía. El gestor de infraestructuras ferroviarias asegura que el tráfico ferroviario en ese tramo ha sido cortado a petición de los bomberos.

Imágenes actuales de cómo está el incendio de torremuelle. pic.twitter.com/aWKwV0GkwP — Pedriito (@iampedriito12) September 11, 2025

Así lo han informado fuentes municipales, que han precisado que las llamas, que siguen activas, han comenzado esta madrugada en una zona entre Benalmádena Pueblo y el área de Torremuelle.

Desde el Infoca informan en la red social X de que colaboran con el incendio con cuatro ‍grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un autobomba.

Esta madrugada se ha declarado un incendio en la zona de carretera Costa del Sol.



Se han producido desalojos de viviendas. Se ha habilitado el pabellón de Benalmádena pueblo para acoger a las personas desalojadas. pic.twitter.com/5Zsb2leRYK — Ayuntamiento de Benalmádena (@BenalmadenaAyto) September 11, 2025

Desde el Ayuntamiento añaden que en las tareas de extinción se encuentra trabajando un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, Bomberos de Benalmádena, del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación (CPB) con base en Torremolinos, de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital .

La Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil de Benalmádena también se encuentran trabajando en el dispositivo de emergencias.

Habrá ampliación