Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de X de @iampedriito12

Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías

El fuego, declarado esta madrugada en la zona de Torremuelle y aún activo, ha obigado al Ayuntamiento a habilitar el pabellón en Benalmádena Pueblo para acoger temporalmente a las personas afectadas

Almudena Nogués / EP

Almudena Nogués / EP

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:31

Un incendio urbano declarado en la madrugada de este jueves en Benalmádena -en la zona de Torremuelle- ha obligado al desalojo de preventivo de varias ... viviendas. El Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Benalmádena Pueblo para acoger temporalmente a las personas afectadas por este suceso. Por su parte, desde ADIF informan que la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola permanece cortada en el tramo entre Benalmádena y Fuengirola al estar el fuego próximo a la vía. El gestor de infraestructuras ferroviarias asegura que el tráfico ferroviario en ese tramo ha sido cortado a petición de los bomberos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  8. 8 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  9. 9

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  10. 10 Expertos advierten de posibles lluvias torrenciales este otoño: «Málaga es muy proclive a estos fenómenos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías

Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías