Solar y edificios que serán derribados a partir de este viernes. Pedro J. Quero

Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos

Urbanismo culmina los trámites para una próxima aprobación definitiva del proyecto para unas doscientas viviendas sobre sótanos de aparcamientos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:13

El proyecto para construir unas doscientas viviendas en el vacío dejado por los bloques que existían entre las calles Callejones del Perchel, Montalbán, Malpica y ... Angosta del Carmen toma velocidad tras el último obstáculo que quedaba para poder completar los derribos. Las dos últimas familias que residían con alquiler de renta antigua, en los inmuebles que no llegaron a ser demolidos, han llegado finalmente a un acuerdo económico con la promotora, la empresa madrileña Dazia Capital, y han abandonado sus pisos. De este modo, la empresa FT retomará este lunes las demoliciones que inició en noviembre del año pasado para despejar totalmente el espacio que ocupará el nuevo proyecto.

